Аргентина

Сказания о чемпионском потенциале аргентинцев перед началом каждого чемпионата мира звучат весомо и монотонно. На счету «альбиселесты» два мировых титула в 1978 и 1986 годах, а также три серебра (1930, 1990, 2014). Список сборной Аргентины позволяет рассматривать шансы команды исключительно в векторе чемпионства, и тем не менее здесь в последние годы всё обстояло не столь радужно.

С тех пор, как главная аргентинская, а для многих и мировая звезда футбола Лионель Месси заиграл в главной национальной команде, каждому главному тренеру выпадала мучительная миссия строить игру сборной под своего гения. В 2018 году у тренерского руля Аргентины поставили другого Лионеля — Скалони.

Фото: AFA / Twitter



На континентальном Copa America-2021 Месси выиграл наконец-то титул с «альбиселестой», а новый наставник нашел схему, раскрывающую потенциал семикратного обладателя Золотого мяча.

Аргентинцы везут в Катар хороший, сбалансированный состав. Он годится как для активной атакующей игры, так и игры «вторым номером» — такое сейчас случается даже с этой командой. Первое обеспечивают креативные игроки вроде Родриго де Пауля или Паредеса и получающий мячи и свободу Месси. Спокойствие на последнем рубеже охраняет вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Сразу три игрока аргентинской «основы» — Лаутаро Мартинес, Ло Чельсо и Анхель Ди Мария — в нынешнем клубном сезоне выглядят неоднозначно или попросту неважно. Но, полагаем, страхи относительно их состояния на сборную не распространяются. Главным героям турнира история чемпионатов настоятельно рекомендуется оттягивать пик формы до плей-офф — сборная Аргентины начинает ЧМ против Саудовской Аравии, а дальше уже можно постепенно прибавлять.

Мексика

Сборная этой страны 17 раз выступала на чемпионатах мира, а с 1994 года делает это на постоянной основе. На домашних турнирах в 1970 и 1986 годах футболисты «трёхцветных» добились своего лучшего результата, дойдя до стадии четвертьфинала, подтвердив занудную истину «дома и стены помогают».

Ещё одни стереотипы про «экспульсивный, техничный футбол» и «ветеранов, чьи лучшие дни уже позади» в отношении сборной Мексики нынешнего созыва верны лишь отчасти. Аргентинский специалист Херардо Мартино здорово модифицировал игру мексиканцев, отмерив ровно ту долю «экспульсивности» и «ветеранскости», что нужна команде для максимального результата. Если нужно, команда может действовать просто и быстро, порукой тому игроки, закрепившиеся в Европе: вингер Ирвинг Лосано из итальянского «Наполи», опорник Эдсон Альварес из голландского «Аякса» и форвард Рауль Хименес из английского «Вулверхэмптона». Впрочем, нападающий очень долго восстанавливался после тяжёлой травмы головы, что может сказаться на атакующих возможностях Мексики.

Ветеранский баланс — не путать с балластом! — в обновлённой команде поддерживают легендарный 37-летний кипер Гильермо Очоа и 32-летний хавбэк Эктор Эррера. Чудачества и экспрессию первого болельщики и специалисты прощают за умение заряжать энергией остальных игроков и переламывать ход уже безнадёжного матча. Второй, перебравшись из Европы в США заработать денег, в сборной продолжает цербером носиться на своем правом фланге.

Фото: MiseleccionmxEN / Twitter



Ни разу на протяжении шести своих участий в ЧМ мексиканцы не засиживалась в групповом этапе — и сейчас, несомненно, выйдут из группы. Третий матч у Мексики с Саудовской Аравией — там можно не только три очка взять, но существенно поправить разницу мячей. А что будет дальше, будет зависеть не только от их как никогда целеустремлённой команды, но и от высших сил. В стране потомков майя и ацтеков без них никак.

Польша

Польская сборная едет на чемпионат мира в девятый раз. Её главные достижения — бронза на ЧМ-1974 и 1982 годов. Как и их соперники по группе, поляки также переживают смену тренера. Но в отличие от Аргентины и Мексики процесс футбольной реформации на польском футбольном поле происходит с малопонятным для славянской традиции эффектом.

Заступивший с января на тренерский пост 52-летний Чеслав Михневич своей индивидуальности с тех пор так толком и не проявил. Выйти из группы с часто повторяемой осторожной, похожей на рождественскую ёлку тактической схемой 4−3−2−1 поляки могут разве что благодаря талантам Левандовского в одиночку переиграть весьма мастеровитых оборонцев Аргентины и Мексики.

Фото: Leszek Szymański / PAP

С лидером «белых орлов» тоже не всё однозначно. Похоже, что Левандовских двое. Настоящий Роберт Левандовский играет за сборную Польши в отборочных турнирах. Какой-то другой Левандовский — за польскую команду в финальных международных турнирах. В 129 матчах за сборную у Левандовского 74 гола, в финальных стадиях — 15 матчей и 5 голов, 3 из которых на Евро-2020.

В креативности нынешняя польская сборная здорово уступает команде времён Збигнева Бонека и Ко., а в силу этого выглядит куда более предсказуемой: Петр Зелиньски из «Наполи», Аркадиуш Милик из марсельского «Олимпика» Себастиан Шимааньский из голландского «Фейеноорда» очень сильны индивидуально, но всё их умение пока не собирается в коллективный паззл на крупных турнирах. На старте у поляков матч с Мексикой, которая также не собирается откладывать задачу выхода в плей-офф на следующие раунды.

Саудовская Аравия

Для саудовцев чемпионат мира в Катаре станет вторым подряд и шестым в истории национальной сборной. Легкомысленное отношение к нефтедолларовому футболу испарилось на ЧМ-1994 в США после побед «зелёных соколов» над Марокко и Бельгией и выхода в 1/8 финала. Но и ждать сегодня чего-то особенного от команды пока не приходится.

Саудовские принцы после неудачи сборной на ЧМ-2018 в России решили не искать иностранного специалиста в дальних странах, остановив взор на футбольном миссионере, работавшем поблизости. Француз Эрве Ренар возглавил сборную Саудовской Аравии в 2019 году, после того, как впервые за 20 лет вывел сборную Марокко на ЧМ-2018 и был признан лучшим тренером Африканской футбольной конфедерации.

Фото: Saudiff / Twitter

Кадровый потенциал Саудовской Аравии скромен, и в Катаре в основном сыграют ветераны, не блиставшие четыре года тому назад в России. Лидером команды считается «Аравийский Неймар» Салем Аль-Давсари из базового клуба сборной «Аль-Хиляль». Однако голевой минимализм команды в этом сезоне оказался столь затяжным, что говорить о нападении как о козыре команды не приходится.

По всей вероятности, сборная Саудовской Аравии вновь будет опираться на свою оборону. Разменявшие третий десяток Яссир Аш-Шахрани и Салман Аль-Фарадж всё из того же «Аль-Хиляля» хороши в спокойном азиатском футбольном море, как гордые верблюды в аравийской пустыне. Однако ни поляки, ни мексиканцы, ни аргентинцы не должны сплоховать настолько, чтобы позволить саудовцам подняться выше четвёртой строчки.

Знакомство с группой D — во вторник, 8 ноября, на «Газете.uz».