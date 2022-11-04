Уважению и бережному отношению к деревьям учат с первых классов школ. Однако, похоже, отдельные граждане, средь них зачастую и власть предержащие, проходят обучение в специальных школах, где утверждается обратное. Результат налицо — площадь зелёных насаждений в Ташкенте и других крупных городах Узбекистана стремительно уменьшается, вне зависимости от того, происходит вырубка с «лицензией на отстрел» на фирменном бланке или без таковой. Непрофессиональная, зачастую варварская обрезка с навязчивым желанием превратить лиственное дерево в пальму превращает его в инвалида, укоризненно качающего остатками кроны на ветру.





Тень, где можно укрыться от июльского зноя жителям наших городов, является лишь малой толикой той огромной пользы, которую приносят деревья. Они дают приют сотням обитателей, а гиганты, возраст которых достигает 150 и более лет, являются уже мегаполисом для тысяч различных существ. Деревья, являясь естественным фильтром, улучшают качество почвы, удаляя углерод и другие вредные вещества, очищают воздух от углекислого газа, аммиака диоксида серы, оксида азота. Кроме того, они подавляют шумовое загрязнение, пыль, предотвращают эрозию почв и опустынивание.

Изменение климата происходит не где-то там за пределами государственной границы, оно уже пришло к нам. Месячный марафон 45-градусной жары лета этого года в сочетании с запыленностью и загазованностью тому подтверждение, вероятность стабилизации и усиления таких температурных аномалий весьма высока.

Повышение уровня парниковых газов — углекислого газа и метана в составе земной атмосферы — является основной причиной повышения температуры. Процесс может стать необратимым и ускорится, если миллиарды тонн парниковых газов, растворённые на дне мирового океана и скованные вечной мерзлотой, под действием повышающейся температуры начнут катастрофически изменять состав атмосферы.

Наряду с диатомовыми водорослями деревья, кустарники и трава являются единственными производителями кислорода на Земле. В процессе фотосинтеза поглощается углекислый газ и выделяется кислород. За счёт выпуска водяных паров через листья в процессе траспирации (кругооборота) происходит охлаждение воздуха.

Мы все должны осознать, что только посадкой тысяч, миллионов и миллиардов растений — наряду с уменьшением вредных выбросов — можно замедлить и в перспективе остановить процесс губительного изменения климата. Изменить ситуацию, запустив обратный процесс потепления, во время жизни нашего поколения уже невозможно, но дать шанс потомкам — детям и внукам — наша обязанность!





Площадь лесных насаждений в Узбекистане составляет всего 7,8% от общей территории, что является низким показателем. К примеру, в странах с близкими климатическими условиями — Китае и Турции — она составляет, соответственно 15% и 26%.

В ноябре 2021 президент Узбекистана объявил замечательную программу «Яшил макон» о посадке на территории страны 1 миллиарда саженцев в течение пяти лет, которая получила поддержку ПРООН в виде совместного проекта по разработке генерального плана инновационных финансовых решений поддержки «Яшил макон» с финансированием в 0,9 млн долларов США.

Крайне важно не превратить президентскую программу в спортивное соревнование на скорость посадок для выдачи на-гора победных отчётов. Для этого необходимо изменить ориентиры — поменять глагол «посадить» на «вырастить»!

Корневая система у части саженцев засыхает ещё до посадки, саженцы без полива и ухода в условиях нашего аридного климата обречены на гибель. Регулярный полив после посадки крайне необходим, пока не приживётся неразвитая корневая система.

В пределах городов и посёлков с сетями водоснабжения необходимо проектирование и монтаж систем капельного орошения с подводкой до каждого саженца.

Вдоль дорог и в местах без наличия стационарного водопровода перспективной видится применение в процессе посадки гидрогелей — полимеров суперабсорбентов, обладающих способностью удержания большого количества воды межмолекулярными связями пространственной решетки.

Гидрогель «ВУМ-5110».

Гидрогели лучших мировых производителей обладают удивительной способностью удержания целого литра дистиллированной воды 1 граммом полимера.

Опустынивание земель стало общемировой проблемой из-за неправильного землепользования, засоления почв и повышения среднегодовых температур. Это явно проявляется на осушенном дне Аральского моря. Роза ветров Арала направлена с севера на юг, в связи с этим вся ветровая эрозия, вздымающая миллионы тонн песка и токсичной соли, угрожает превратить в новую пустыню обширную территорию севера Узбекистана.

Засоление почвы в Каракалпакстане. Фото: Леонид Полушкин.

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства проводит широкий комплекс работ для предотвращения этого негативного сценария. По инициативе президента Шавката Мирзиёева была разработана Государственная программа по лесомелиоративному освоению осушенного дна Аральского моря, в рамках которой уже создано 1,62 миллиона га защитных лесных насаждений. Саксаул и другие пустынные растения, покрыв безжизненное ныне пространство Аралкума, закрепят пески и уменьшат ветровую эрозию.

Для произрастания на осушенном дне Арала у растений, казалось бы, нет никаких шансов — высокая концентрация токсичной соли, чрезвычайно засушливый климат с жарким летом и холодной зимой, постоянные ветра, мгновенно заметающие песком любые ростки. Однако саксаул, терескен, тамарикс, чогон, черкес и другие растения, вопреки всему этому, произрастают, благодаря технологиям, разработанным в лаборатории защитного лесоразведения НИИ лесного хозяйства.

Повышение всхожести — важнейший вопрос при облесении территории осушенного дна.

Институт проводит очень важные исследовательские работы на осушенном дне Аральского моря по испытанию полимерных влагоудерживающих нановеществ от разных производителей при посадке сеянцев пустынных растений, а также при посеве семян этих растений.

Посадка саженцев саксаула на опытном участке осушенного дна Арала в марте 2022 года. Фото: Леонид Полушкин. Выросшие саженцы саксаула в апреле-мае. Фото: Леонид Полушкин. Саксаул в октябре. Фото: Леонид Полушкин.

На первом этапе исследований использовались гидрогели производства «ТНИИХТ» (Ташкент), «ЗЕБО» (Гуджарат, Индия), «ВУМ-5110» (Пермь, РФ) и «Полисорб-1» (Челябинск, РФ).

Предварительно образцы изучались в лабораторных условиях — сорбционная способность в дистиллированной воде и соляных растворах различной концентрации, фракционный состав, скорость растворения, влияние температур.

В полевых условиях отрабатывались различные варианты норм внесения. Кроме градации по нормам внесения производилось комбинирование внесения гидрогеля в сухом и в разбухшем виде. Полученные предварительные результаты позволяют сделать вывод о безусловной эффективности гидрогелей, что позволило увеличить приживаемость сеянцев на 25−30%.

На следующий год планируется провести испытания гидрогелей от таких производителей, как «Аквасорб» (Франция), SOCO Chem (КНР), «Аквасин» (Казань, РФ) и «Акрипол» (Саратов, РФ).

Фото: Леонид Полушкин.

Накопленный опыт работы с гидрогелями от различных производителей на осушенном дне Арала можно использовать при посадке саженцев программы «Яшил макон». Использование гидрогелей с соблюдением норм и методов внесения позволит уменьшить объём полива на 30−40%, значительно повысить приживаемость саженцев и поможет растению снизить шок обезвоживания за счёт аккумулирования воды полимером (гидрогелем).

Безусловно, применение гидрогеля при массовых посадках потребует приобретения значительного количества качественного гидрогеля, что приведёт к удорожанию работ. Произойдет замедление темпов посадочных работ, потребуется более качественная подготовка посадочных лунок, необходимость обучения персонала технологии внесения гидрогеля. Корни саженцев после выкопки в питомниках необходимо смачивать в специальном гидрогеле повышенной липкости, что предотвратит засыхание корневой системы.

Однако всё это окупится с лихвой за счёт сэкономленной воды, что имеет исключительно важное значение в жарком засушливом климате Узбекистана, а также за счёт более высокой приживаемости саженцев и их быстрого роста.

Леонид Полушкин, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института лесного хозяйства