В рамках Недели информационно-коммуникационных технологий, прошедшей 24−27 октября в Самарканде, подписаны соглашения и контракты на сумму более 200 млн долларов между местными и иностранными IT-компаниями, сообщила пресс-служба Мининфокома.

В числе подписанных документов:

соглашение между Toyota Tsusho Corporation (Япония) и «Узбектелекомом» о развитии телекоммуникационной инфраструктуры в Узбекистане на 150 млн долларов;

договор на поставку телекоммуникационного оборудования компанией Huawei (Китай) оператору Mobiuz на сумму 25,4 млн долларов;

меморандум между компаниями Revotech и Effika (США) о предоставлении услуг аутсорсинга на сумму 20 млн долларов в страховой сфере на 2023 год;

меморандум между компанией LATRO FZE (США) и Республиканского центра управления сетями телекоммуникаций о внедрении системы действий против нарушений порядка пропуска международного голосового трафика в сетях телекоммуникаций Узбекистана (стоимость проекта — 2 млн);

Ассоциация интеллектуальной промышленности «KOIIA» (Южная Корея) предоставила Научно-исследовательскому институту развития цифровых технологий и искусственного интеллекта сертификаты на использование программных продуктов Big Data и BI для обработки больших объемов данных на сумму 1,65 млн долларов;

соглашение о финансовой поддержке оснащения центров удаленного экспорта услуг необходимым оборудованием и инструментами компанией ZTE (Китай), стоимость проекта составляет 100 тысяч долларов;

соглашение о создании двух центров удаленного экспорта услуг в Термез и Наманган совместно с китайской компанией Huawei и IT-Park (стоимость проекта — 100 тысяч долларов).

В рамках Недели ИКТ состоялось 22 международных мероприятия, в которых приняли участие более 15 тысяч участников.

На саммите ICTWEEK Uzbekistan собралось более 700 участников (в том числе заместителей более 20 министерств и ведомств по цифровизации) из США, России, КНР, Германии, Турции, Азербайджана и Казахстана.





В нем приняли участие представители Международного союза электросвязи стран СНГ, исполнительного комитета Территориального содружества связи, группы компаний Veon, компании Meta и ООН.

В рамках саммита состоялась церемония открытия филиала инвестиционной платформы Plug and Play в Узбекистане и запуска акселерационной программы для стартапов.

В течение Недели ИКТ состоялся также форум «Цифровая Евразия» об ИКТ в электронном правительстве, интернет вещей, искусственном интеллекте, информационной и кибербезопасности, виртуальных и дополненных и финансовых технологий.

В ходе форума выступили со своими докладами и приняли участие более 350 специалистов и участников из более 20 международных компаний, таких как Мета (XR Lab), Veon, «Иннотех», SAP, KMPG, Huawei и Astana Hub.

В форуме «IT-образование» приняли участие более 200 участников, включая 30 зарубежных специалистов. Министр по развитию ИКТ Шерзод Шерматов встретился с представителем компании Coursera (крупного поставщика открытых онлайн-курсов в США). В ходе встречи была достигнута договоренность о получении 10 тысяч лицензий, позволяющих использовать весь контент платформы, и 1,2 миллиона лицензий, позволяющих бесплатно использовать онлайн-курсы по трем направлениям.





Кроме того, в рамках форума было объявлено, что с 2023—2024 учебного года в Бухарской области в сотрудничестве с Индией будет официально открыт Международный университет Ачарья в Узбекистане.

В ходе Недели ИКТ прошла встреча технопарков тюркских стран, где участвовали представители Astana Hub (Казахстан), Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг, Financial Sabah Laboratory (Азербайджан), Future Laboratory (Грузия). На мероприятии обсуждались вопросы сотрудничества и интеграции в области экспорта IT-услуг, вывода компаний-резидентов и стартапов на зарубежные рынки.

Были достигнуты договоренности об:

обмене опытом экспорта IT-услуг между технопарками;

поддержке местных стартапов, работающих на рынке IT-услуг США;

об организации взаимных систематических визитов технопарков в страны-члены.

В Нурабадском районе Самаркандской области открылся комплекс IT-Village, рассчитанный на 60 рабочих мест. Этот комплекс предоставляет возможность организовать IT-инфраструктуру в отдаленных районах страны, организовать и провести международные и локальные IT-мероприятия, заинтересовать и обучить детей IT.





Комплекс располагает 3 учебными классами с 8-местным размещением, конференц-залом на 15 человек, медицинским пунктом и эко-кинотеатром.