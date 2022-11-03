Помощник прокурора Пскентского района Ташкентской области задержан при получении 1500 долларов США, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что он обещал подсудимому по уголовному делу через судью добиться назначения лёгкого наказания. Оперативное мероприятие провели 1 ноября прокуратура области и областное управление СГБ.

2 ноября возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки). Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Ведутся следственные действия.