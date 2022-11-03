Очередное нападение на врача случилось в Ангорском районном медицинском объединении, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Инцидент произошел 27 октября примерно в 15:20. В травматологическом отделении медучреждения врач Ж. Э. осматривал пациента, укушенного собакой. В это время к нему зашли три человека с просьбой написать им справки о состоянии здоровья.

Врач сказал, что выпишет им справки после того, как закончит осмотр другого пациента. Мужчины в ответ избили врача, нанеся серьёзные травмы. При осмотре у пострадавшего была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, разрыв мягких тканей рта и нижней губы, разрыв мягких тканей правого бедра и подкожная гематома, разрыв органов брюшной полости и сильное кровотечение.

В связи с данным инцидентом 1 ноября Следственный отдел ОВД Ангорского района возбудил уголовное дело в отношении двоих напавших Д. С. и Г. И. по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

Районная прокуратура взяла следствие на контроль.