Обновлено: Государственный налоговый комитет провёл встречу с платежными организациями. В 19:48 Payme сообщил о возобновлении всех платежей.

С 1 ноября популярные платёжные приложения Узбекистана перестали проводить оплаты на местах — через сканирование QR-кода, штрих-кода, а также Telegram-каналы и интеграцию с приложениями маркетплейсов. Сервис доставки и маркетплейс Express24 сообщил, что заказы можно оплачивать только наличными. Компании заявили, что это связано с требованиями Государственного налогового комитета.

Компания Payme заявила, что проводит масштабную работу по фискализации всех оплат (чтобы налоговые органы получали сведения обо всех платежах) в рамках соблюдения схемы ГНК по взаимодействию между онлайн кассовыми аппаратами, платёжными организациями и оператором фискальных данных. «Любое отклонение от утверждённой схемы взаимодействия влечёт применение санкций со стороны налоговых органов», — пояснили в компании.

«Газета.uz» поговорила с пресс-службой Государственного налогового комитета и попыталась выяснить, почему платёжные сервисы приостановили некоторые виды оплат.

Пояснение ГНК

«Газета.uz»: Когда было введено требование о том, что платёжные организации должны выдавать фискальный чек?

ГНК: Требование о том, что платёжные организации должны выдавать фискальный чек, предусмотрено в законодательстве. К операторам платёжных систем установлено требование обязательного подключения к онлайн контрольно-кассовым машинам и обеспечения интеграции с информационными системами налоговых органов с марта 2022 года. В Налоговом кодексе предусмотрена ответственность за нарушение указанного требования.

С марта сотрудники ГНК во главе с заместителями председателя регулярно проводят встречи с представителями платёжных организаций. В этом году проведено 12 таких встреч, из которых 2 проходили с участием председателя комитета.

Мы не отменяем оплату c QR-кодом. Мы говорим, что если клиент оплатил, например, через Express24 или через Click, то мы просим их предоставить клиенту фискальный чек.

Если платёжная организация выдает бумажный чек [с QR-кодом], то на бумаге может оставаться дубликат, при этом основной электронный чек нужно направить клиенту в приложение, с помощью которого он оплатил свою покупку. Если через Click, то Click должен предоставить чек. Если через Payme, то Payme. Если через Apelsin, то Apelsin.

И мы требуем, чтобы клиенту автоматически начисляли 1% налогового кешбэка, чтобы он не сканировал этот чек вручную. Речь идёт об этом.

А сейчас что мы видим — на самом деле происходит дискредитация налоговых органов и умышленное искажение предусмотренных требований с целью пересмотра законодательства.

«Газета.uz»: Когда клиент заказывает определённый товар у продавца, а платёжная организация или сервис доставки выступают как посредники, разве не сам продавец должен выдавать чек?

ГНК: Совершенно верно. Но мы ввели в законодательство такой порядок, что если между покупателем и продавцом стоит платёжная организация, которая принимает деньги клиента, то она должна и выдавать чек. И эта функция очень проста и практична, реализуется буквально за две-три минуты.

Например, продавец продает бургеры клиенту. Платёжный сервис вводит ИНН продавца как комиссионера и выдаёт чек от себя. В таком случаев вся сумма, которая в чеке, идёт в оборот продавца. Всё это сделано, но идёт чистейшее игнорирование всех правил.

«Газета.uz»: Новое требование касается всех маркетплейсов или есть какие-то исключения?

ГНК: Нет, никаких исключений нет. Это касается всех.

«Газета.uz»: Экономист Отабек Бакиров написал, что новое требование появилось неслучайно, и отметил возможную связь Uzum Pay (один из сервисов маркетплейса Uzum, который предоставляет услугу платежей по QR-коду) и Arca group, предоставляющей терминалы и онлайн кассовые аппараты. Сообщается, что там появился новый функционал, который предусматривает выведение QR-кода на терминале, через который можно провести платёж и фискализацию.

ГНК: Это абсолютно не связано.

«Газета.uz»: Сегодня платёжные организации отключили некоторые платежи. Насколько сложен процесс интеграции и сколько времени на это требуется? Компании и клиенты перешли на p2p-платежи (перевод с карты на карту) при оплате товаров и услуг.

ГНК: Во время встречи с платежными организациями в марте они сказали, что им необходимо время для интеграции. Им был предоставлен срок до июля, у нас всё запротоколировано. Потом компании просили отодвинуть сроки до августа, сентября, октября и ноября. До какого момента можно давать отсрочку?

«Газета.uz»: Как этот вопрос теперь будет решаться? Будут ли санкции компаниям, которые перешли на p2p-платежи?

ГНК: За p2p-платежи никаких санкций нет. Но если мы видим платежи, которые проходят, например, от покупателя к продавцу, то это уже не считается p2p. И если без чека, то налоговые органы будут наказывать эти платёжные организации.

«Газета.uz»: Например, я заказываю что-то у одного маркетплейса. Они сейчас говорят, что у них нет онлайн-платежа и предлагают оплатить через перевод на карту курьера. Это является нарушением или нет?

ГНК: В таком случае налоговым органам необходимо доказать это в судебном порядке. Да, это является нарушением. Но за это мы автоматически не можем наказывать. Это нарушение, и мы за это возьмёмся.

«Газета.uz»: Чем вообще вызвана необходимость в интеграции с платежными системами? Там был большой рынок «серых платежей»?

ГНК: Действительно, существовал огромный рынок таких платежей. Например, когда клиент делал платёж на месте через QR-код, то по факту осуществлялись платежи p2p. В штрих-коде был зашифрован p2p-платёж. Кроме того, 70% оборота, если не больше, оставался без отображения фискального чека. Сейчас они обязаны будут выдавать этот чек.

«Газета.uz»: Предприниматели также жаловались на проблему с ИКПУ (идентификационный код продукции и услуг), который якобы постоянно меняется и сложно фиксировать все товары в платежах (в фискальном чеке должен быть отображён ИКПУ).

ГНК: Во-первых, он не постоянно меняется. Компании по законодательству должны коды ИКПУ включать в фискальный чек. Но за ошибку в коде ИКПУ до 1 марта 2023 года никаких санкционных мер не принимается. ГНК планирует завершить работу по ИКПУ до 1 декабря.

«Газета.uz»: Какими будут дальнейшие шаги комитета?

ГНК: Уже почти две трети компаний провели фискализацию платежей. При этом платёжные организации сейчас отключили. Мы сейчас заставляем их включать те компании, которые уже фискализированы. Например, сети супермаркетов Korzinka, Makro — они уже фискализированы. Но они также отключили Korzinka.

Государственный налоговый комитет со своей стороны создал необходимые условия для платёжных организаций по фискализации своих платежей, при этом с нашей стороны будут приложены максимальные усилия и оказано практическое содействие в целях обеспечения соблюдения платёжными организациями законодательства.

Позже ГНК сообщил, что интеграция с оператором фискальных данных (ОФД) полностью завершена у 25 из 48 электронных платёжных организаций.

«В настоящее время в большинстве случаев имеют место P2P-платежи за покупки. В условиях осуществления масштабных реформ, нацеленных на долгосрочное развитие экономики страны, особое значение приобретает скоординированная деятельность потребителей, субъектов предпринимательства и органов государственной налоговой службы посредством информационных технологий. Практический опыт, связанный с цифровизацией, показал, что в результате обеспечиваются повышение экономической активности и защита предпринимателей, осуществляющих законную деятельность», — говорится в сообщении.

По данным комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребительских чеков увеличилось на 185%, а сумма покупок возросла на 176%. «Эти цифры можно считать результатом вывода экономики из тени. В свою очередь, это обеспечивает гарантии прав более 1,5 миллиона граждан (выплачено свыше 1,5 трлн сумов кешбэка)», — заявили в ГНК.

Реакция бизнеса

Представитель платформы для получения рассрочки, который ранее работал в платёжной организации, прокомментировал ситуацию «Газете.uz» анонимно, опасаясь возможных проверок со стороны налоговых органов.

После подписания закона и выхода постановлений платёжные организации, маркетплейсы и другие сервисы, выступающие посредниками между покупателем и продавцом, задались вопросами, как им взаимодействовать согласно новым требованиям.

«Потому что мы платёжная система, мы не можем генерировать вместо мерчанта (продавца) его чек. Это может сделать только сам мерчант. Мы попросили их объяснить, как это сделать? А ГНК ответил: „Мы сейчас придумаем, подождите“», — рассказал он.

Предприниматель сообщил, что модель, о которой рассказали в ГНК, когда платёжная система указывает ИНН продавца как комиссионера, была разработана недавно и представлена платёжным системам чуть более месяц назад.

«Инструкцию дали месяц назад и сказали „все срочно переходите“. Пусть в ГНК сообщат, когда этот документ вышел, когда была чёткая инструкция, как платёжным системам обрабатывать эти запросы. На тот момент у них не было этого документа. Мы несколько раз жаловались. Потом, когда они выпустили инструкцию, сказали: „вот вам месяц, сделайте“. А платёжная система — это не такая организация, которая может все бросить и заниматься только одним вопросом. У них много своих планов. И в конечном итоге никто не успел», — пояснил представитель компании.

Представитель ещё одной компании сообщил «Газете.uz», что ГНК часто обновлял инструкцию, а сервис узнавал об изменениях в процессе работы над интеграцией.

По его словам, главная проблема — нереальные сроки исполнения.

«Эта ситуация станет огромным толчком для серого рынка. Раньше платежные системы умоляли компании начать работать [с чеками], потому что клиенты к ним будут приходить, и они хоть как-то „обелятся“. Сейчас продавцы просто уйдут в p2p-переводы или наличку. Весь наш труд, который мы проделали до этого как платёжная система, который приводил к „обелению“ экономики, свернули в трубочку и выкинули в мусор», — отметил он.

Государственный налоговый комитет хотел внедрить новые требования ещё в начале года, но приходилось несколько раз отодвигать сроки.

«Так как это их инициатива, возможно, с них начали требовать результата. Вот сейчас они собрались и решили ввести это с 1 ноября. И все поняли, что никто не был готов к этому. Потому что по факту ГНК не был готов с инструкцией. Да, я могу сказать, что хочу, чтобы это работало так. Но возможно это или нет, это уже другой вопрос. У нас сейчас такая проблема возникла, возможно ли это реализовать», — рассказал он.

Представитель платформы по рассрочке считает, что ГНК следовало консолидировать действия всех участников процесса и подготовить решение.

«Да, я понимаю, что каждый будет тянуть одеяло на себя, каждый будет думать и реализовывать. Но задача ГНК консолидировать это все, прийти к какому-то общему знаменателю, дать потом решение и сказать: „Сколько времени вам нужно? Мы не готовы ждать полгода, мы готовы три месяца. Если не успеете, объясните, почему“. Надо коммуницировать таким образом, а не с точки зрения силы. Сейчас они поступили исключительно с позиции силы. И тогда платёжные системы сказали: „Ну, хорошо, мы не успеем и всё“. И произошел коллапс», — отметил собеседник.

По его словам, платёжные сервисы опасаются давать «реальные комментарии» из-за нежелания идти на конфронтацию с ГНК и возможных проверок.

Предприниматель также отметил, что платформы по предоставлению рассрочки не должны давать чеки с QR-кодом.

«Мы, например, вообще не должны давать чек с QR-кодом, потому что у нас идет постоплата по рассрочке. Мы сейчас с Payme разбираемся, почему мы там оказались. Они направляют нас в ГНК, а там говорят, что они тут ни при чем и направляют в Payme. И мы вот в таком непонятном состоянии», — сказал он.

Основатель интернет-магазина Asaxiy Фируз Аллаев считает, что решение ГНК создаёт «ещё одно неудобство».

«Я понимаю, что от продавца требуется [выдача] чека и что каждая продажа должна учитываться налоговым [органом]. Но платёжная система — это всего лишь средство приёма платежей. Платёжная система — это средство приёма платежей, точно так же, как терминал или наличные. Они не продают товары, они просто снимают деньги продавцу, то есть играют роль виртуального терминала. В этом случае требование от них выдачи чека — это просто ещё одно неудобство», — написал он.

По его мнению, должно быть достаточно того, чтобы продавец выдал чек на общую сумму. «Пусть платёжная система платит налог с получаемой комиссии, но это не должно усложнять работу. Я боюсь, что нынешняя ситуация ещё сильнее усилит [желание] уклонения от уплаты налогов. Оплату с помощью QR-кода может заменить перевод с карты на карту или просто наличные», — отметил предприниматель.

В сервисах Payme и Apelsin на запросы «Газеты.uz» не ответили.