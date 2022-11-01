Знаменитая фраза Фазиля Искандера «праздник ожидания праздника» весьма точно описывает состояние всех неравнодушных к футболу. Чемпионат мира — 2022 в Катаре стартует 20 ноября, но информационное пространство уже постепенно накрывает СМИ цунами новостей о предстоящем первенстве.

«Газета.uz» и Дмитрий Поваров помогут читателям подготовиться к футбольному месяцу, представляя участников по группам. Начинаем по порядку — сегодня группа А.

Катар

Сборная хозяев дебютирует на ЧМ и может служить воплощением всех снов и мечтаний болельщиков из Узбекистана на извечную тему «как попасть на мировое первенство». В стране была принята четкая стратегия футбольного развития, вершиной которой стала победа Катара на Кубке Азии в 2019 году. От команды, которую сборная Узбекистана в прошлые годы выносила легко и непринужденно, не осталось и следа.

В катарской сборной главное приобретение последнего времени — это, конечно же, тренер Феликс Санчес Бас. Испанец, нахватавшийся тренерских азов в юношеских командах Барселоны, начала работать в Катаре в 2006 году, сумев за это время просеять, словно песок в местной пустыне Сохра-Доха, множество доморощенных игроков.

Фото: QFA_EN / Twitter



Футболисты сборной находились у тренера под постоянным присмотром — состав Катара полностью укомплектован игроками местной Qatar Stars League. Главные имена в этом списке, вводящие в экстаз местных болельщиков, — форварды Алмоез Али и Акрам Афиф. Приглядывать за игроками на поле и в раздевалке должен 31-летний «дядька» Хассан Аль-Хаидос, сыгравший за сборную рекордные 160 матчей.

К аргументам за выход Катара из группы помимо сыгранности и дисциплинированности состава можно, пожалуй, отнести частую благосклонность фортуны к командам-хозяевам ЧМ. Матч открытия с Эквадором должен стать для подопечных Баса, по сути, самым главным на турнире. Неслучайно команда провела весьма достойную спарринг-серию с эквадорскими соседями по континенту — Аргентиной, Колумбией и Парагваем.

Нидерланды

«Оранжевая» сборная в 11-й раз будет участвовать в чемпионатах мира. Голландцы остаются лидерами по количеству проигранных финалов мундиаля — в 1974, 1978 и 2010 годах они «довольствовались» серебром, а на ЧМ-2014 взяли бронзу. На мировое первенство в 2018 году в России Нидерланды не попали. В Катаре команда Луи ван Гала будет доказывать, что это было совершеннейшее недоразумение.

Возможно, никогда задача по забиванию голов в ворота «оранжевых» не выглядела такой сложной, как сейчас: Нидерланды не проигрывают с ЧЕ-2020. Опытная, высококвалифицированная оборона, столпы которой Вирджил ван Дейк и Дэйли Блинд в своих клубах в этом сезоне не так великолепны, но продолжают совмещать в себе разрушительные умения с отменным первым пасом. К ним в компанию подвязалась новая оранжевая звезда Юрриен Тимбер.

Другой главный козырь парней в футболках с мозаикой льва на груди — атакующий двигатель из крайних хавбэков Дензела Думфриса и Тирелла Маласиа с нападающим Мемфисом Депайем, лучшим бомбардиром отборочного турнира в Европе, выведен почти на 100-процентный КПД. На голевую активность последнего может оказать травма, которую форвард «Барселоны» получил в сентябре.

Фото: OnsOranje / Twitter



Выход из группы для нидерландской команды рассматривается лишь как первый промежуточный результат. Единственное затруднение — первый матч «оранжевые» играют с Сенегалом, другим главным кандидатом на выход в плей-офф. Поэтому мощности необходимо включать сразу.

Сенегал

Для сильнейшей в рейтинге ФИФА африканской сборной ЧМ-2022 станет третьим в ее истории. Про дебют Сенегала в 2002 году в ЮАР сложено много хвалебных статей и песен — тогда команде французского специалиста Брюно Метсю удалось сразу же выйти в четвертьфинал турнира и спровоцировать в стране невероятный бум. Но как говорится в сложном африканском футбольном фольклоре, сначала — бум, а потом — ни бум-бум. На ЧМ-2018 в Россию бывший сенегальский полузащитник Алиу Сиссе привез команду, сколоченную с некоторой поспешностью и не имеющей серьезного фундамента — в итоге сборная даже не смогла выйти из группы.

Проект Сиссе «Сенегал-2022» — зрелая, стабильная, физически крепкая, хорошо сбалансированная команда. Атакующий полузащитник и лучший бомбардир Сенегала Садио Мане уже стал легендой «Ливерпуля» и теперь намерен пополнить свой спортивный пантеон трофеями в мюнхенской «Баварии». Для того чтобы превратиться в фигуру мирового масштаба Мане важно блеснуть на крупном турнире вроде ЧМ-2022.

Фото: FSFofficielle / Twitter



Основной кипер сборной и лондонского «Челси» Эдуард Менди в последнее время не всегда попадает в стартовый состав английского клуба — надежная игра в Катаре для него хороший мотиватор восстановить свое непробиваемое реноме. Его одноклубник Калиду Кулибали, напротив, прочно зацементировал место в защитных редутах лондонской команды.

В качестве слабостей команды можно считать низкую вариативность состава — почти все дублеры изрядно уступают в классе игрокам сенегальской «основы». Кроме того, команда Сиссе вряд ли получила коллективную «прививку» от главного недуга всех африканских сборных, чьи футболисты часто слывут игроками настроения и могут проявлять свои лучшие качества через раз.

Эквадор

Выход Эквадора на четвертый для них ЧМ (ранее это было в 2002, 2006 и 2010 годах) из сложной отборочной группы (с Бразилией, Аргентиной, Колумбией, Чили) уже удивил и к тому же был приправлен толикой скандальности. В Чили, которых эквадорцы обошли в отборе, требовали отстранить соперников от поездки в Катар из-за фокусов с паспортными данными защитника Байрона Кастильо. В итоге ФИФА решило отклонить иск, оставив путевку на ЧМ за Эквадором.

Главный тренер сборной аргентинец Густаво Альфаро сумел привить игрокам важные командные черты: Эквадор совсем не примитивен и при необходимости может играть в контроль, включать прессинг и быстро возвращать мяч.

Фото: FEFecuador / Twitter



А еще у эквадорцев появилось неплохое молодое поколение в лице Первиса Эступиньяна, Пьеро Инкапье и особенно Мойсеса Кайседо, которое играет в незакомплексованный созидательный футбол. На острие атаки — Микаэль Эстрада, ставший одним из творцов неожиданного успеха эквадорской сборной в квалификации. Почти наверняка эта команда будет вполне симпатично смотреться даже на фоне Нидерландов и Сенегала.

Впрочем, «смотреться» — не значит «обыгрывать». У Эквадора в группе самый неприятный календарь — после волнительного старта с хозяевами придется играть с Нидерландами, которые наверняка во втором туре заходят закрыть вопрос с выходом в плей-офф, Здесь даже хороший тонус опытного 32-летнего нападающего «Фенербахче» Эннера Валенсии может не помочь. У команды Альфаро все может решиться только в третьем матче с Сенегалом.

Расписание матчей группы А

20 ноября. Катар — Эквадор

21 ноября. Сенегал — Нидерланды

25 ноября. Катар — Сенегал

25 ноября. Нидерланды — Эквадор

29 ноября. Нидерланды — Катар

29 ноября. Эквадор — Сенегал

Знакомство с группой B — в четверг, 3 ноября, на «Газете.uz».