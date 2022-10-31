Управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре по Алмазарскому району и Министерства внутренних дел задержали двух мужчин при попытке продать земельный участок в Бостанлыке за 550 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

Стало известно, что К. Б. и Э. К. собирались продать 11,4 га садоводческих земель, предназначенных для долгосрочной аренды фермерами. Документы на землю им помогли оформить некие знакомые, «занимающие высокие должности».

К. Б. и Э. К. были задержаны при получении аванса в размере 50 тысяч долларов в обмен на документы на землю.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.