Во время празднования Хеллоуина в одном из районов Сеула погибли минимум 120 человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.





Причиной гибели людей называется давка. Пострадавшие были в толпе, которая собралась на небольшой улице возле отеля «Гамильтон» в районе Итхэвон.

Первоначально официальные лица сообщили, что в общей сложности 46 человек погибли на месте происшествия, а остальные 13 были объявлены мертвыми после того, как они были отправлены в больницы. Позже число погибших выросло до 120, а пострадавших — до 100.





На видео с места происшествия видны мешки для трупов на улицах, спасатели и обычные граждане проводят сердечно-легочную реанимацию пострадавшим.

Как пишет BBC, в Южной Корее медработники говорят об «остановке сердца», если чья-то смерть еще не зафиксирована официально. Meduza поясняет, что в реальности большая часть смертей в результате давки происходит из-за асфиксии, то есть невозможности дышать в результате давления на грудь. Помимо этого, возможны и травмы внутренних органов, однако они встречаются у небольшого числа погибших.

Фото: соцсети.

The Korea Herald сообщило, что для жителей Сеула это первые с начала пандемии выходные перед Хеллоуином, когда не нужно соблюдать коронавирусные ограничения — масочный режим и социальную. дистанцию. По данным издания, 29 октября в районе Итхэвон могли собраться около 100 тысяч человек.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.