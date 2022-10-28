UzAuto совместно с казахстанским партнером создали и открыли в Ташкенте современный, многофункциональный автомобильный комплекс Olamavto. Автомобильный хаб Olamavto представляет собой комплекс по продаже авто, запасных частей и сервисному обслуживанию, соответствующий мировым стандартам 3S.

Главным событием в автомобильной индустрии Узбекистана стало также открытие на территории Olamavto Trade-In центра, который предоставляет возможность автолюбителям обменять автомобиль с пробегом на новый, либо на сертифицированный автомобиль с пробегом.

На торжественном открытии автомобильного хаба Olamavto принял участие старший вице-президент GM и президент GM International Шилпан Амин.

«Сегодня мы стали свидетелями еще одного важного шага на пути укрепления узбекско-казахстанских отношений. Многолетнее плодотворное сотрудничество Узбекистана и Казахстана в автомобильной промышленности пополнилось еще одним проектом — современным автомобильным хабом. Учитывая темпы роста автомобилизации Узбекистана, уверен, Olamavto станет одним из центров продажи и качественного обслуживания автомобилей Узбекистана, — отметил глава «Узавтосаноата» Шавкат Умурзаков.

«Открытие автоцентра — это значительный шаг вперед со стороны UzAuto и его партнеров в обеспечении премиального опыта для клиентов Chevrolet в регионе. Клиенты могут быть уверены, что современный автомобильный центр „Olamavto“ соответствует мировым стандартам в отношении продаж и обслуживания автомобилей Chevrolet», — в своем приветственном слове Шилпан Амин отметил важность предоставления сервиса нового формата.





Вся операционная деятельность центра перенесена в цифровую форму для осуществления управления и контроля в режиме реального времени. У клиентов появилась возможность за считанные часы обменять автомобиль с пробегом на новый. В этом поможет система цифровой оценки, уникальные условия по программам автокредитования, государственная регистрация и нотариальные услуги непосредственно в автосалоне.





Возможность реализации всех операций в одной локации поможет значительно сократить время ожидания и увеличить клиентопоток. Вместе с тем, комплекс будет осуществлять продажу новых авто, сертифицированных автомобилей с пробегом, сервисное и гарантийное обслуживание и продажу запасных частей.

Запуск многофункционального автомобильного комплекса позволил создать порядка 150 рабочих мест, обеспечивая занятость в сфере продаж, сервиса и маркетинга.

Сайт: olamavto.uz

Колл-центр: 1312

Адрес: ул. Эльбек, 61.

На правах рекламы.