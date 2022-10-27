Сотрудники управления Службы государственной безопасности совместно с таможенным управлением и управлением внутренних дел Сурхандарьинской области пресекли деятельность трансграничной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств в направлении «Афганистан — Таджикистан — Узбекистан», сообщила пресс-служба СГБ.

На первом этапе оперативного мероприятия, проведённого в Сариасийском районе, был остановлен автомобиль марки Lacetti, в котором находились трое мужчин, проживающих в Шурчинском и Узунском районах, двое из которых были ранее судимы. При осмотре автомобиля было обнаружено 670 гр гашиша.

Выяснилось, что наркотики они купили за 2800 долларов у ранее судимого за преступление, связанное со сбытом наркотиков, жителя Сариасийского района 1976 года рождения. Он также был задержан.

На втором этапе оперативных мероприятий на посту ДПС «Дарбанд» в Байсунском районе были задержаны трое жителей Узунского района, ехавших в автомобиле Nexia, в салоне которого было обнаружено 9,41 кг гашиша.

«В ходе доследственной проверки стало известно, что наркотики были перевезены таджикскими наркокурьерами на территорию Узунского района и предназначались для покупателей в Самаркандской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, при получении наркотиков в Нурабадском районе Самаркандской области были задержаны трое жителей Самарканда и Андижана.

В Денауском районе в доме одного из жителей, 1971 г. р., также было обнаружено 964 гр гашиша.

Всего в ходе оперативного мероприятия было задержано 11 человек, у которых изъято 11,04 кг гашиша.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.