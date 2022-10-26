Самарканд и древняя столица Японии город Нара стали побратимами. Церемония подписания соглашения об этом состоялась в Самарканде на прошлой неделе. Это первый случай установления побратимских связей между городами Узбекистана и Японии, сообщили в пресс-службе посольства Страны восходящего солнца.

В диппредставительстве отметили символичность этого решения, поскольку Самарканд был стратегическим пунктом Великого шёлкового пути, а Нара — его восточным конечным пунктом.

Подписи под соглашением поставили хоким Самарканда Фазлиддин Умаров и мэр Нары Накагава Гэн. В церемонии также участвовали заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, председатель парламента Нары Кита Ёсиаки и посол Японии в Узбекистане Фуджияма Ёщинори.

«Церемония знаменует начало новой истории обмена между двумя городами, которые поддерживают связи с древних времен, и будет способствовать дальнейшему развитию гуманитарного и культурного обмена между двумя городами, а также приведёт к дальнейшему продвижению отношений между двумя странами», — отметили в посольстве Японии.