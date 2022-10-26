26 октября в Национальном пресс-центре «Узпромстройбанком» совместно с ассоциацией «Узпромстройматериалы» проведена пресс-конференция, посвященная состоянию работы, осуществленной в Узбекистане в деле развития промышленности строительных материалов, финансирования инвестиционных проектов, а также ожидаемым результатам по итогам года.

В соответствии с указом президента Узбекистана от 9 июня 2021 года о дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов, «Узпромстройбанк» является ответственным за системную реализацию работ, направленных на комплексное развитие в стране производства строительных материалов.





Как отмечалось на пресс-конференции, меры в данном направлении были начаты с повышения эффективности системы управления промышленности строительных материалов.

В частности, банком совместно с ассоциацией «Узпромстройматериалы» с привлечением специалистов зарубежной компании Boston Consulting Group разработана стратегия развития промышленности строительных материалов до 2030 года.

В целях повышения научного потенциала и применения турецкого опыта по производству строительных материалов в сфере налажено сотрудничество с университетом Малтепе Турции и Ассоциацией производителей строительных материалов (IMSAD). Созданы «Школа предпринимателей», рассчитанная на обучение 400 слушателей в год, и ее самаркандский филиал. Разработаны практико-методические пособия по 65 видам строительных материалов.





В целях разработки бизнес-проектов и оказания практической помощи предпринимателям организованы консалтинговая компания и ее региональные сети.

В целях финансирования отраслевых проектов усилено взаимодействие коммерческих банков с ведущими финансовыми институтами. «Узпромстройбанком», по состоянию на 1 октября 2022 года, привлечены зарубежные кредитные линии в объеме 586 млн долларов США, также до конца 2022 года намечено получение дополнительно 69 млн. долларов. Совместно с другими банками на 203 инвестиционных проектов общей стоимостью 1 млрд долларов выделены кредитные средства в размере 373,6 млн долларов. Также задействованы 242 проекта стоимостью 608 млн долларов.





В итоге за период с января по октябрь 2022 года в промышленности строительных материалов объем производства продукции составил 22,5 трлн сумов по сравнению с данным периодом 2021 года вырос на 124%. Создано 6393 новых рабочих мест.

В частности, произведено 11,1 млн тонн цемента, 19,8 млн кв. м строительного стекла, 18,5 млн кв. м керамических плиток, 49 млн. кв. м гипсокартона, 1810 тысяч рулонов обоев.





В данный период в сферу привлечены инвестиции на 1 млрд 102,4 млн долларов (рост составил 124%), экспортировано продукции на 445,5 млн долларов (рост составил 156%), по программе локализации произведено продукции на 1 трлн 20 млрд сумов (рост составил 149%).

На пресс-конференции отмечалось, что до конца 2022 года ожидается доведение объема производства продукции до 27,6 трлн сумов, экспорта продукции — до 600 млн долларов.

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