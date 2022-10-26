Разработчики проекта генерального плана Ташкента до 2045 года («Газета.uz» описывала его в деталях) предложили концепцию создания «зелёного пояса» Узбекистана.

Об этом на презентации документа в субботу заявил один из авторов стратегии, заместитель директора по градостроительству и научным проектам института «ТошкентбошпланЛИТИ» Саидазим Шарипов.

«Ленту» предлагается протянуть от Муйнака до Андижана. Протяжённость «зелёного пояса» может составить 1500 км.

«Это вполне реализуемо, потому что на высохшем дне Арала уже высажен саксаул, он достаточно вырос», — сказал Саидазим Шарипов.

Он добавил, что аналогичные проекты уже реализуются в мире. Проект Африканского союза «Великая зелёная стена» по состоянию на 2019 год был реализован на 15%. Он предполагает высадку деревьев от атлантического побережья континента до Красного моря. Протяжённость пояса составит почти 7800 км, а ширина — 15 км. Цель проекта — остановить расширение пустыни Сахары.

Другой пример из мировой практики — высадка «зелёного пояса» Европы протяженностью 12,5 тысяч км.

По словам Саидазима Шарипова, протянуть «зелёный пояс» можно вдоль железной дороги через прилегающие сёла. Реализация проекта, как ожидается, будет способствовать развитию деревень. Они смогут предоставлять услуги по принципу эко-деревень.

Как мы уже писали, проектом генплана Ташкента до 2045 года предусмотрено создание «зелёного пояса» вокруг столицы протяжённостью 130 км. Саидазим Шарипов отметил, что такая задача была и в предыдущих генеральных планах Ташкента, однако не реализовывалась.