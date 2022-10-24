Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября посетит столицу Казахстана Астану для участия в саммите «Европейский Союз — Центральная Азия», сообщило УзА со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

В течение недели президент также примет председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Повестка встречи будет включать в себя обсуждение сотрудничества Узбекистана и ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

«Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос организации встреч с главами ряда иностранных делегаций», — сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель в начале октября сообщил, что посетит Узбекистан и Казахстан. По его словам, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 26−27 октября он будет находиться в Астане и посетит встречу лидеров стран Центральной Азии.