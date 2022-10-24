Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября провёл совещание по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики и учреждений социальной сферы в осенне-зимний период.

На совещании затрагивался вопрос экономии энергоресурсов. Глава государства подчеркнул, что «кризисные явления в мировой энергетике влияют и на наш регион, в связи с чем возрастает актуальность ответственного потребления», говорится в сообщении пресс-службы президента.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул «важность внедрения энергоэффективных технологий во всех учреждениях и повышения сопричастности населения к делу энергосбережения», говорится в сообщении.

Министерству энергетики поручено отслеживать состояние обеспечения населения энергоресурсами в режиме реального времени. Для этого должны быть задействованы кол-центры и региональные рабочие группы.

В осенне-зимний период населению будет поставлено 10 миллиардов кубометров природного газа. В сёла и аулы, удалённые от газопроводов, будут поставляться сжиженный газ и уголь.

Во избежание потерь газа президент поручил полностью цифровизировать все звенья в цепи поставок — от газовых скважин до потребителей.

«Руководители всех отраслей и регионов должны удвоить свою ответственность в этом вопросе, удовлетворить потребности населения, не оставлять без внимания и оперативно решать каждое обращение», — сказал Шавкат Мирзиёев.