20 октября в 00:25 в УЧС Джизакской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 3550-м км железной дороги между станциями «Джизак-2 — Чаманзор» в Шараф-Рашидовском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место происшествия прибыл спасательный отряд УЧС.

По данным МЧС, водитель грузового автомобиля «нарушил правила дорожного движения и врезался в движущийся локомотив поезда», в результате чего последний сошёл с рельсов и остановился. Сам автомобиль перевернулся после столкновения (видео).

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы, ему на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Он госпитализирован в реанимационное отделение Джизакского филиала РНЦЭМП.