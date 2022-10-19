Huawei представил сразу две модели инновационных смартфонов — Huawei nova Y70 и Huawei nova Y90.

Новинки имеют ряд впечатляющих характеристик, в том числе безрамочный дисплей Huawei FullView для иммерсивного просмотра, высокоемкую батарею с технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge.





Смартфон Huawei nova Y70 оснащен емким аккумулятором на 6000 мАч, что позволяет смартфону работать без подзарядки до семи дней. Если смартфон заряжен всего на 5%, пользователи могут активировать режим низкого заряда батареи, который поможет до 12 часов находиться в режиме ожидания перед выключением. Также смартфон поддерживает режим быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт и режим обратной зарядки, помогающий заряжать от Huawei nova Y70другие устройства через кабель.

Устройство оснащено тройной камерой с искусственным интеллектом, которая включает в себя основную камеру — 48 Мп, сверхширокоугольную камеру — 5 Мп с углом обзора 120 градусов для групповых и пейзажных снимков, датчик глубины резкости — 2 Мп, который будет размывать фон фотографии, чтобы сфокусироваться на объекте.

Смартфон Huawei nova Y90 отличается большим безрамочным экраном 6,7 дюймов, емкой батареей 5000 мАч, камерой на базе искусственного интеллекта, а также лаконичным внешним видом с градиентным дизайном корпуса.

Безрамочный дисплей Huawei FullView 6,7 дюймов с тонкими рамками толщиной 1,05 мм обладает полезной площадью 94%. Экран Huawei nova Y90 поддерживает частоту обновления до 90 Гц и частоту дискретизации касаний 270 Гц, обеспечивая плавный и удобный интерфейс как для ежедневного использования, так и для игр.





Тройная камера 50 МП на базе ИИ предоставляет неограниченные возможности фото- и видеосъемки. Качественные селфи, мгновенные кадры с помощью умных алгоритмов, а также режим Super Night Mode, который обеспечивает яркие и четкие ночные снимки с большим количеством деталей.

Huawei nova Y90 оснащен технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт, которая также стабильна и безопасна. Пользователи могут наслаждаться 2−3 часами игр, просто зарядив телефон в течение 10 минут.

Кроме того, в Huawei nova Y90 есть функция контроля батареи, которая помогает интеллектуально определять состояние батареи и напоминать пользователю о необходимости ее своевременного ремонта. Смартфон также имеет защиту от перегрева USB-порта, что делает зарядку быстрой, умной и безопасной.

На правах рекламы.