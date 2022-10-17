Компания Veolia Energy Tashkent сообщила, что разрабатывает порядок делового поведения и корпоративной этики сотрудников, который должен вступить в силу в ближайшее время.

Оператор теплоснабжения столицы (с 1 июля — вместо ГУП «Таштеплоэнерго») заявил об этом после появления новости о задержании в начале октября за взятку инспектора, обещавшего погасить задолженность абонента.

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана, сотрудник компании Б. Ж. пообещал гражданину Ф. подготовить электронную информацию об отсутствии задолженности по горячей воде на 6,2 млн сумов. За это он потребовал 400 долларов и был задержан при получении этой суммы.

Возбуждено уголовное дело по части 168 (мошенничество) и статье 192−9 через 28 (соучастие в коммерческом подкупе) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

«Veolia (Франция — ред.) соблюдает действующие законы и правила в странах своего присутствия, а также руководствуется широко распространёнными правилами этики в соответствии со своими ценностями ответственности, солидарности, уважения и клиентоориентированности», — говорится в заявлении Veolia Energy Tashkent.

Компания попросила жителей Ташкента сообщать о коррупционных и других правонарушениях с участием её сотрудников по номеру телефона: 71−227−08−35.