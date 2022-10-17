Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова БГУ — учреждение высшего образования в составе Белорусского государственного университета. Оно развивается как научно-образовательный центр БГУ в области экологии. В институте — три факультета: мониторинг окружающей среды, экологическая медицина и повышение квалификации и переподготовки. Доступны семь специальностей на бакалавриате, четыре — в магистратуре и три направления аспирантуры.

Обучение ведется на русском и английском языках. Его обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав из более 200 человек. Студенты обучаются в трех корпусах и проживают в общежитии студенческого городка БГУ. Общежитие — квартирного типа, со всеми удобствами. Рядом находится станция метро «Петровщина» и магазин с фуд-кортом, где можно подогреть еду и пообедать.





МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ является базовой организацией государств-участников СНГ по экологическому образованию. В рамках реализации международного сотрудничества с вузами других стран мира осуществляются различные совместные научные исследования, проводятся международные мероприятия, создаются совместные факультеты и образовательные программы, издаются научные работы и многое другое.

Институт также реализует совместные образовательные программы с такими университетами, как: университет города Нови-Сад, Таджикский национальный университет, Российский университет дружбы народов и другими.





С 2019 года действует совместная образовательная программа с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека по специальностям «Медицинская экология» и «Медико-биологическое дело». Программа — по схеме 2+2: два года студенты обучаются в Узбекистане и два года в Беларуси. По итогу обучения они получают два диплома. В настоящее время по такой схеме обучается более 25 студентов из Узбекистана.





С осени 2022 года осуществляются наборы на трехсторонние совместные образовательные программы между МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, НУУз им. Мирзо Улугбека и Высшей школой общественно-естественных наук им. Винцента Поля в Люблине. Также между МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Поморской академией в Слупске.

Кроме того, все желающие могут поступить на специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «Медицинская экология» на заочную сокращенную форму обучения до 1 января 2023 года.

Подробную информацию о МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ можно получить по ссылке.

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