Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября подписал постановление об освобождении от уплаты таможенных пошлин импорта 14 видов оборудования и 21 вида сырья и полуфабрикатов.
До 1 января 2025 года нулевая ставка импортной таможенной пошлины будет применяться к следующим видам сырья и материалов:
- Черенки, молодые, цветущие и прочие растения для защищенного грунта, за исключением кактусов;
- Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара;
- Необработанный или грубо раздробленный мрамор и травертин, или известковый туф;
- Красящие вещества, чернила;
- Полимеры этилена в первичных формах;
- Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах;
- Катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс;
- Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов, для использования на воздушных судах, для сельскохозяйственной или лесохозяйственной техники;
- Ткани из синтетических и искусственных нитей и волокон;
- Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные полиуретаном.
Кроме того, в перечень импортного технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Узбекистане и которое освобождается от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость добавлено 14 видов машин:
- колёсные подъёмные фермы, портальные погрузчики;
- башенные краны;
- пневматические подъёмники и конвейеры (для текстиля и прочие);
- ковшовые и ленточные элеваторы и конвейеры;
- роликовые конвейеры;
- другие элеваторы и конвейеры непрерывного действия;
- машины для сортировки, укладки, перевязывания, запечатывания, закрывания почтовой корреспонденции, а также для наклеивания и гашения марок;
- оборудование для выпуска табачных стиков;
- генераторы переменного тока (с выходной мощностью 375−750 кВА, а также от 750 кВА и выше);
- аппараты для высокотемпературной пайки;
- карьерные самосвалы грузоподьёмностью свыше 50 тонн.
Полные списки товаров, освобождаемых от таможенных пошлин, приводятся в приложении к постановлению.