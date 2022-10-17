Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября подписал постановление об освобождении от уплаты таможенных пошлин импорта 14 видов оборудования и 21 вида сырья и полуфабрикатов.

До 1 января 2025 года нулевая ставка импортной таможенной пошлины будет применяться к следующим видам сырья и материалов:

Черенки, молодые, цветущие и прочие растения для защищенного грунта, за исключением кактусов;

Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара;

Необработанный или грубо раздробленный мрамор и травертин, или известковый туф;

Красящие вещества, чернила;

Полимеры этилена в первичных формах;

Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах;

Катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс;

Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов, для использования на воздушных судах, для сельскохозяйственной или лесохозяйственной техники;

Ткани из синтетических и искусственных нитей и волокон;

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные полиуретаном.

Кроме того, в перечень импортного технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Узбекистане и которое освобождается от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость добавлено 14 видов машин:

колёсные подъёмные фермы, портальные погрузчики;

башенные краны;

пневматические подъёмники и конвейеры (для текстиля и прочие);

ковшовые и ленточные элеваторы и конвейеры;

роликовые конвейеры;

другие элеваторы и конвейеры непрерывного действия;

машины для сортировки, укладки, перевязывания, запечатывания, закрывания почтовой корреспонденции, а также для наклеивания и гашения марок;

оборудование для выпуска табачных стиков;

генераторы переменного тока (с выходной мощностью 375−750 кВА, а также от 750 кВА и выше);

аппараты для высокотемпературной пайки;

карьерные самосвалы грузоподьёмностью свыше 50 тонн.

Полные списки товаров, освобождаемых от таможенных пошлин, приводятся в приложении к постановлению.