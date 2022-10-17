Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября подписал постановление об освобождении от уплаты таможенных пошлин импорта 14 видов оборудования и 21 вида сырья и полуфабрикатов.

До 1 января 2025 года нулевая ставка импортной таможенной пошлины будет применяться к следующим видам сырья и материалов:

  • Черенки, молодые, цветущие и прочие растения для защищенного грунта, за исключением кактусов;
  • Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара;
  • Необработанный или грубо раздробленный мрамор и травертин, или известковый туф;
  • Красящие вещества, чернила;
  • Полимеры этилена в первичных формах;
  • Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах;
  • Катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия из пластмасс;
  • Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов, для использования на воздушных судах, для сельскохозяйственной или лесохозяйственной техники;
  • Ткани из синтетических и искусственных нитей и волокон;
  • Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные полиуретаном.

Кроме того, в перечень импортного технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Узбекистане и которое освобождается от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость добавлено 14 видов машин:

  • колёсные подъёмные фермы, портальные погрузчики;
  • башенные краны;
  • пневматические подъёмники и конвейеры (для текстиля и прочие);
  • ковшовые и ленточные элеваторы и конвейеры;
  • роликовые конвейеры;
  • другие элеваторы и конвейеры непрерывного действия;
  • машины для сортировки, укладки, перевязывания, запечатывания, закрывания почтовой корреспонденции, а также для наклеивания и гашения марок;
  • оборудование для выпуска табачных стиков;
  • генераторы переменного тока (с выходной мощностью 375−750 кВА, а также от 750 кВА и выше);
  • аппараты для высокотемпературной пайки;
  • карьерные самосвалы грузоподьёмностью свыше 50 тонн.

Полные списки товаров, освобождаемых от таможенных пошлин, приводятся в приложении к постановлению.

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