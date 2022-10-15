Киш с брынзой и шпинатом





Киш с начинкой из шпината и брынзы — отличный вариант как для перекуса, так и полноценного приёма пищи.

Киш с курицей и томатами





Этот рецепт универсален: вместо курицы может быть индейка или рыба, можно добавить болгарский перец, горошек, кукурузу, брокколи.

Киш с овощами





Этот овощной киш — настоящий праздник красок: красный перец, жёлтая сладкая кукуруза, зелёная брокколи и аппетитное золотистое тесто.

Киш по рецепту Джейми Оливера





Один из самых простых вариантов киша — с индейкой и сыром, по рецепту всемирно известного повара.

Киш с тунцом и шпинатом





Киш с начинкой из тунца, болгарского перца и шпината.

Сырно-творожный киш





Этот сырно-творожный пирог на нежнейшем песочном тесте придётся по вкусу всем.

Киш с брокколи и шпинатом





Вкусный, нежный и сытный киш с полезной начинкой.