Киш с брынзой и шпинатом
Киш с начинкой из шпината и брынзы — отличный вариант как для перекуса, так и полноценного приёма пищи.
Киш с курицей и томатами
Этот рецепт универсален: вместо курицы может быть индейка или рыба, можно добавить болгарский перец, горошек, кукурузу, брокколи.
Киш с овощами
Этот овощной киш — настоящий праздник красок: красный перец, жёлтая сладкая кукуруза, зелёная брокколи и аппетитное золотистое тесто.
Киш по рецепту Джейми Оливера
Один из самых простых вариантов киша — с индейкой и сыром, по рецепту всемирно известного повара.
Киш с тунцом и шпинатом
Киш с начинкой из тунца, болгарского перца и шпината.
Сырно-творожный киш
Этот сырно-творожный пирог на нежнейшем песочном тесте придётся по вкусу всем.
Киш с брокколи и шпинатом
Вкусный, нежный и сытный киш с полезной начинкой.