На территории свободной экономической зоны «Ангрен» в Ахангаранском районе Ташкентской области пытались незаконно оформить 16 га земельного участка на одну из компаний за 1,4 млн долларов США, сообщает УзА.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого в городе Ахангаране сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Ташкентской области совместно с областной прокуратурой и управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, при получении аванса в 300 тысяч долларов от предпринимателя были задержаны трое мужчин (1955, 1976 и 1979 годов рождения) — жителей Ташкента.

Сообщается, что они, войдя в доверие к предпринимателю, пообещали ему оформить землю на его компанию через своих знакомых должностных лиц и потребовали в качестве аванса 300 тысяч долларов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.