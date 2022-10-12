На чемпионате Азии по тяжёлой атлетике в Манаме (Бахрейн) узбекистанец Достон Якубов завоевал чемпионский титул, сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, поднял в рывке 140 кг и завоевал бронзу. В толчке он показал лучший результат, подняв 182 кг, и завоевал золото.

По сумме двух упражнений 322 (140+182) кг ему также досталась золотая медаль.

Второе место занял спортсмен из Китая Сян Шулин с результатом 321 (143+178) кг. Третье место досталось тяжелоатлету из Саудовской Аравии Алмаздани Нафав с результатом 309 (139+170) кг.