Представители Министерства торговли США прибудут в Ташкент в воскресенье, 16 октября, сообщило ИА «Дунё». Делегацию возглавит аместитель министра торговли США Мариса Лаго.

Американская делегация проведёт встречи и переговоры в ряде министерств и ведомств, посетит американские и узбекские производственные объекты

Кроме того, Мариса Лаго проведёт информационное совещание с членами Американской торговой палаты в Узбекистане AmCham Uzbekistan. Кроме того, она встретится с выпускниками специальной Программы краткосрочных деловых стажировок («SABIT») Министерства торговли США и представителями Ассоциации деловых женщин Узбекистана.

Делегация Министерства торговли во главе с заместителем министра посещает Узбекистан впервые после окончания пандемии, и Мариса Лаго станет первым представителем торгового ведомства США высокого уровня в администрации президента Джо Байдена, направляющимся в Узбекистан. В октябре 2018 года Ташкент с визитом посещал министр торговли Уилбур Росс.