Реформы энергетического сектора Узбекистана, модернизация рынка и строительный бум повлекли за собой активное развитие важных отраслей промышленности — энергетики и строительства.
С 26 по 28 октября в НВК «Узэкспоцентр» состоятся сразу две международные выставки, которые объединят на одной площадке ведущих представителей энергетической и строительной отраслей, — UzEnergyExpo 2022 и UzStroyExpo 2022.
Объединенная экспозиция поможет расширить кооперацию между представителями смежных индустрий, обсудить со специалистами перспективы развития рынка, получить консультацию экспертов, а также найти новых партнеров по бизнесу и заключить взаимовыгодные контракты.
XVI международная выставка UzEnergyExpo 2022
Модернизация электросетей и небывалый уровень потребления электроэнергии порождают потребительский спрос на технику высокого качества. В числе последних трендов рынка — экономия и безопасное использование энергоресурсов.
На выставке UzEnergyExpo 2022 будут представлены современные технологии и последние достижения в сфере электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, светотехники, автоматики, а также составляющие электрооборудования.
Наряду с этим предприятия по производству различных видов электрооборудования представят свои высокотехнологичные и инновационные решения. В частности, будут предложены к реализации современные терминалы, счетчики, солнечные панели, лифты, электрические и зарядные станции для электромобилей.
Основные разделы:
- энергетика;
- ВИЭ-энергосбережение;
- электротехника;
- осветительные приборы, технология освещения;
- кабели, провода, арматура.
XI международная выставка UzStroyExpo 2022
На выставке посетители смогут ознакомиться с продукцией крупных производителей индустрии с мировым именем. На стендах будут продемонстрированы строительные материалы и смеси, инструменты, гидроизоляционные системы, оборудование для водоснабжения и изделия производственного назначения.
В рамках выставки также будут представлены специальная одежда для строительной отрасли и широкий спектр продукции из дерева: двери, напольные покрытия, элементы декора и фасада. Отдельные стенды будут посвящены экспозициям предприятий регионов России и других стран.
Кроме того, в мероприятии примут участие квалифицированные специалисты в сфере проектных, планировочных и интерьерных решений.
Основные разделы:
- строительные материалы и оборудование;
- отделочные материалы;
- строительная техника и оборудование;
- отопление и вентиляция;
- водоснабжение, водоочистка, сантехника;
- дизайн интерьера.
В объединенной экспозиции примут участие более 100 компаний из Австрии, Беларуси, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Литвы, России, Словакии, Турции и Узбекистана. Выставку посетят ведущие специалисты, руководители крупных компаний, представители соответствующих ведомств и отраслевых организаций.
На протяжении нескольких лет выставки подобного формата собирают экспертов различных отраслей на одной площадке и предлагают готовые решения по применению высоких технологий в различных отраслях экономики. Трехдневные экспозиции UzEnergyExpo 2022 и UzStroyExpo 2022 дадут новый импульс для развития энергетического и строительного секторов Узбекистана.
Официальная церемония открытия выставки состоится 26 октября в 11:00 в «Узэкспоцентре», павильон №1.
Время работы выставки:
- 26 октября с 11:00 до 17:00;
- 27 октября с 10:00 до 17:00;
- 28 октября с 10:00 до 16:00.
Зарегистрироваться для посещения выставок можно по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−238−59−59, (+998) 93−381−07−83.
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