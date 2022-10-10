Реформы энергетического сектора Узбекистана, модернизация рынка и строительный бум повлекли за собой активное развитие важных отраслей промышленности — энергетики и строительства.

С 26 по 28 октября в НВК «Узэкспоцентр» состоятся сразу две международные выставки, которые объединят на одной площадке ведущих представителей энергетической и строительной отраслей, — UzEnergyExpo 2022 и UzStroyExpo 2022.





Объединенная экспозиция поможет расширить кооперацию между представителями смежных индустрий, обсудить со специалистами перспективы развития рынка, получить консультацию экспертов, а также найти новых партнеров по бизнесу и заключить взаимовыгодные контракты.

XVI международная выставка UzEnergyExpo 2022

Модернизация электросетей и небывалый уровень потребления электроэнергии порождают потребительский спрос на технику высокого качества. В числе последних трендов рынка — экономия и безопасное использование энергоресурсов.

На выставке UzEnergyExpo 2022 будут представлены современные технологии и последние достижения в сфере электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, светотехники, автоматики, а также составляющие электрооборудования.





Наряду с этим предприятия по производству различных видов электрооборудования представят свои высокотехнологичные и инновационные решения. В частности, будут предложены к реализации современные терминалы, счетчики, солнечные панели, лифты, электрические и зарядные станции для электромобилей.

Основные разделы:

энергетика;

ВИЭ-энергосбережение;

электротехника;

осветительные приборы, технология освещения;

кабели, провода, арматура.

XI международная выставка UzStroyExpo 2022

На выставке посетители смогут ознакомиться с продукцией крупных производителей индустрии с мировым именем. На стендах будут продемонстрированы строительные материалы и смеси, инструменты, гидроизоляционные системы, оборудование для водоснабжения и изделия производственного назначения.

В рамках выставки также будут представлены специальная одежда для строительной отрасли и широкий спектр продукции из дерева: двери, напольные покрытия, элементы декора и фасада. Отдельные стенды будут посвящены экспозициям предприятий регионов России и других стран.

Кроме того, в мероприятии примут участие квалифицированные специалисты в сфере проектных, планировочных и интерьерных решений.





Основные разделы:

строительные материалы и оборудование;

отделочные материалы;

строительная техника и оборудование;

отопление и вентиляция;

водоснабжение, водоочистка, сантехника;

дизайн интерьера.

В объединенной экспозиции примут участие более 100 компаний из Австрии, Беларуси, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Литвы, России, Словакии, Турции и Узбекистана. Выставку посетят ведущие специалисты, руководители крупных компаний, представители соответствующих ведомств и отраслевых организаций.

На протяжении нескольких лет выставки подобного формата собирают экспертов различных отраслей на одной площадке и предлагают готовые решения по применению высоких технологий в различных отраслях экономики. Трехдневные экспозиции UzEnergyExpo 2022 и UzStroyExpo 2022 дадут новый импульс для развития энергетического и строительного секторов Узбекистана.





Официальная церемония открытия выставки состоится 26 октября в 11:00 в «Узэкспоцентре», павильон №1.

Время работы выставки:

26 октября с 11:00 до 17:00;

27 октября с 10:00 до 17:00;

28 октября с 10:00 до 16:00.

Зарегистрироваться для посещения выставок можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−238−59−59, (+998) 93−381−07−83.

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