7 октября в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ) прошла церемония подписания меморандума о взаимном сотрудничестве. В рамках мероприятия был организован открытый диалог руководства АО «Асакабанк» со студентами университета.





«Меморандум о взаимном сотрудничестве между АО „Асакабанк“ и Ташкентским государственным экономическим университетом был подписан в рамках реализации задач указа президента Узбекистана от 8 октября 2019 года „Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года“ УП-5847. Это выведет на качественно новый, даже, можно сказать, инновационный уровень отношения между банком и университетом. Ведь в документе предусмотрен ряд совместных образовательных и практических проектов, которые будут полезны обеим сторонам», — сказал заместитель председателя правления АО «Асакабанк» Бобохон Абдуллаев.





Что предусматривает меморандум:

Проведение мероприятий для налаживания инновационно-корпоративного взаимодействия в сфере образования, науки и производства, подготовки квалифицированных кадров в банковской системе и повышения их квалификации. Обеспечение взаимной интеграции высшего образования и производства, создание необходимых условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала студентов, осуществление комплексных мер по практической поддержке молодых ученых, ведение инновационного сотрудничества между высшим образованием, наукой и производством. Внедрение передовых стандартов высшего образования, основанных на международном опыте, включая обеспечение постепенного перехода от образования, направленного на получение теоретических знаний в образовательных программах, к системе, направленной на формирование практических навыков. Создание и реализацию совместных проектов по изучению тенденций развития банковской системы на инновационной основе, формирование перечня актуальных проблемных тем для совершенствования деятельности АО «Асакабанк» и проведение совместных исследований по данным направлениям. Подготовка и публикация научных работ, эффективная организация производственной и квалификационной практик студентов, обучающихся на курсах бакалавриата и магистратуры университета в АО «Асакабанк», вовлечение ведущих сотрудников банка в образовательный процесс с целью подготовки квалифицированных кадров. Организацию и открытие Исследовательского центра «Асакабанка» в рамках сотрудничества. Проведение практических занятий, семинаров для студентов университета с привлечением преподавателей и сотрудников АО «Асакабанк»





«Важно отметить, что для создания условий студентам бакалавриата университета для продолжения дальнейшего обучения в магистратуре зарубежных вузов банком была разработана и введена специальная система стипендий. После прохождения ряда тестов самые талантливые выпускники университета получат возможность бесплатно пройти обучение в любом вузе мира, а также трудоустроиться в наш банк», — прокомментировала событие директор HR-департамента АО «Асакабанк» Малика Муталова.





В конце мероприятия студенты ТГЭУ показали юмористические сценки на банковскую тему, которые специально подготовили к церемонии подписания меморандума.

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