Сенат Олий Мажлиса на 33-м пленарном заседании в пятницу одобрил новую редакцию закона «О стандартизации», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Действующий закон был принят в 1993 году и по содержанию не соответствует сегодняшним требованиям и международным актам в области стандартизации, отмечалось на заседании.

«Без усовершенствования национальной системы стандартизации до уровня современных требований невозможно создать конкурентоспособную экономику», — заявила на заседании председатель Сената Танзила Нарбаева.

«Обновлённый закон не только должен стать прочной правовой основой в этой сфере, но и подразумевать крупные задачи. Потребуется эффективно решить научно-практические, организационно-техническое, кадровые и другие важные вопросы», — отметила она.

Поскольку понятие государственного стандарта означает его обязательное исполнение, оно изменено на «национальный стандарт». Национальные стандарты применяются на добровольной основе.

В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, Международной организации по стандартизации и других организаций стандарты применяются на добровольной основе для того, чтобы производители могли выйти на потребительские или зарубежные рынки и повысить свою конкурентоспособность.

С принятием закона более 18 тысяч стандартов переходят из разряда обязательных в добровольные. Одновременно вводится порядок применения в Узбекистане международных, региональных и зарубежных стандартов. Они применяются по решению национального органа по стандартизации путём принятия без изменения в качестве национальных стандартов.

В области стандартизации также вводится процедура применения «предварительного стандарта» (на узбекском языке, DS — dastlabki standart), который принимается на определённый срок.

Отменяется порядок отдельного ведения работы по стандартизации в разрезе разных ведомств. Полномочия по принятию решений об экспертизе, утверждении, регистрации и обновлении стандартов передаются национальному органу — Узбекскому институту стандартов при Узбекском агентстве технического регулирования.

Помимо этого, чётко определяется порядок организации деятельности по стандартизации. В частности, устанавливается порядок планирования работы по стандартизации, создания и ведения информационной базы, применения стандартов, публикации и распространения стандартов, разрешения споров в области стандартизации, т. е. создания апелляционной комиссии.

Принятие закона облегчит процедуры и создаст удобства субъектам предпринимательства при производстве продукции и товаров и оказании услуг на основе современных и зарубежных стандартов.