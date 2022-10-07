Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 33-м пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно статистике, в Узбекистане 782 тысяч человек, или 2,4% населения, являются получателями пенсий и пособий как лица с инвалидностью, из них 376 тысяч. — лица с инвалидностью I и II групп.

По действующему законодательству время работы после назначения пенсии по инвалидности I и II групп засчитывается в стаж при назначении пенсии по возрасту или по случаю потери кормильца. При этом если гражданин, получающий пенсию по инвалидности, продолжает получать пенсию по инвалидности по достижении пенсионного возраста или по случаю потери кормильца (если не переходит на другой вид пенсии), время работы после назначения пенсии по инвалидности I и II группы не включается, и пенсия по инвалидности не пересчитывается.

Согласно одобренному закону, с 1 января 2023 года раз в два года будет производиться перерасчёт пенсии с учётом стажа работы и размера заработка после назначения пенсии по инвалидности I и II группы при наличии одного года стажа работы, дополнительная сумма будет прибавляться к пенсии.

Если закон будет принят, в 2023 году добавится в среднем 300 тысяч сумов к пенсиям 75 тысяч лиц с инвалидностью (имеющих стаж работы с 1994 по 2022 год), и в дальнейшем (исходя из стажа работы и месячной заработной платы) пенсии тем, кто ведёт трудовую деятельность, будут пересчитываться каждые два года (сегодня официально занято 43 тысячи человек).

«Перерасчёт в сторону увеличения размеров пенсий, выплачиваемых многим нашим соотечественникам, получающим пенсии по инвалидности I и II группы, является показателем высокого внимания и уважения к ним», — отметила председатель Сената Танзила Нарбаева.

Принятие закона должно упорядочить его применение на практике и устранить случаи, ведущие к коррупции, отмечается в сообщении Сената.