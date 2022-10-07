Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2022 года правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».

«Лауреаты Нобелевской премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Алесь Беляцкий основал организацию «Весна» в 1996 году. Сейчас это крупная правозащитная организация, которая документировала и протестовала против применения властями пыток к политзаключенным. С 2020 года он находится под стражей без суда.

Организация «Мемориал» была создана в 1987 году. Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитник Светлана Ганнушкина. «Мемориал» основан на представлении о том, что противостояние прошлым преступлениям необходимо для предотвращения новых. В декабре 2021 года власти России закрыли «Мемориал» вместе с международным правозащитным обществом «Международного Мемориала, но их представители заявили, что продолжат работу без статуса юридических лиц.

«Центр гражданских свобод» был основан в Киеве в 2007 году с целью продвижения прав человека и демократии в Украине. Центр занял позицию укрепления украинского гражданского общества и давления на власти с целью превращения Украины в полноценную демократию. После начала войны России против Украины в феврале 2022 года «Центр гражданских свобод» предпринял усилия по выявлению и документированию военных преступлений России против гражданского населения Украины.