Легендарный узбекский рок- и поп-исполнитель Даврон Гаипов скончался 7 октября в возрасте 61 года. Это подтвердили несколько источников «Газете.uz», а также сообщил в Instagram певец Толибжон Исроилов.

«Страна потеряла ещё одну легенду. Рок-поп-звезда Даврон Гоипов скончался сегодня в свой день рождения. 61 год, слишком рано», — написал Толибжон Исроилов. Он добавил, что похороны пройдут на родите певца в Хорезмской области.

Даврон Гаипов родился 7 октября 1961 года в Ургенче. Он начал играть на гитаре в 17 лет. До 1980 года был гитаристом в группе «Ялла». В 1981 году основал группу «Оригинал» и быстро завоевал популярность. Он создал множество хитов, среди которых «Керак эмас шахло кузларинг», «Қайдасан», «Бу нима бу?», «Шошмагин», «Открытое окно».

В 1984—1989 годах жил в Иркутской области России. Вернувшись к творчеству в 1990 году, снялся в музыкальном фильме «Бу нима бу?» («Что это?»)

Некоторые из песен Даврона Гаипова представлены ниже.