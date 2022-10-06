Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам для населения в августе снова выросла, следует из данных Центрального банка Узбекистана.





После небольшого снижения в июле до 20,8% ставка вновь вернулась к 21%, что является наивысшим показателем за последние годы.

Ставки поднялись по вкладам от 1 до 3 месяцев — с 16% до 16,2%, а также по депозитам сроком свыше 1 года — с 21,2% до 21,3%. Немного потеряли привлекательность вклады с коротким сроком размещения, особенно предложения с 91 до 180 дней.





Доходность по вкладам для юридических лиц продолжает уменьшаться в результате снижения основной ставки Центробанка в июле. Сейчас средняя ставка упала до 17,1%, что является минимумом с апреля.





Проценты по депозитам в иностранной валюте для населения увеличилась на 0,1 п. п. — до 4%. В то время как средняя ставка по валютным депозитам для бизнеса упала с 4% до 3%.

Как отмечает Spot, c начала года на фоне замедления роста доходности вкладов сократился и прирост средств на счетах. За 8 месяцев сумма вкладов населения увеличилась только на четверть против 45%, отмечавшихся в 2021 году.

«Газета.uz» ранее сообщала, что средняя ставка по кредитам в сумах снизилась третий месяц подряд и составила 22,2%. Проценты по кредитам населению уменьшились до минимума за пять месяцев, но займы для бизнеса вновь начали дорожать. Средняя ставка по валютным кредитам достигла максимума с мая 2020 года.