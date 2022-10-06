Генеральный спонсор Чемпионата мира по футболу 2022, компания Coca-Cola, объявляет большой розыгрыш путевок в Катар — эпицентр главных футбольных событий четырехлетия.

Невероятный опыт вместе с Coca-Cola и настоящая мечта поклонника футбола могут стать реальностью для каждого.

Специальная лимитированная партия бутылок Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta Apelsin, под крышками которых прячется шанс, уже на полках магазинов.

Условия акции простые:

купить Coca-Cola Classic, Сoca-Cola Zero Sugar, Fanta Apelsin со специальной крышкой в формате 0,5 л, 1 л или 1,5 л;

позвонить на горячую линию: 0580.

Имена победителей публикуются на сайте. Если кто-то из победителей отказывается от приза, компания передает приз кандидату «со скамейки запасных».

«Мы знаем, какое знаковое событие для болельщиков — Чемпионат мира. Верим, что однажды болельщики из Узбекистана обязательно отправятся в одну из стран, чтобы поддерживать свою сборную. В этом году мы хотим подтвердить, что все возможно и любая мечта может стать реальностью. Это уникальный шанс, на трибуны Coca-Cola приглашены болельщики со всего мира. Мы рады, что Узбекистан стал одной из стран-участниц грандиозного футбольного тура в Катар», — отметил менеджер по маркетингу Coca-Cola в Центральной Азии и на Кавказе Аязбек Советбеков.

Под крышками Coca-Cola и Fanta Apelsin вы найдете буквы, которые станут ключами к подаркам. 30 счастливчиков будут иметь возможность получить по два билета на Чемпионат мира по футболу, собрав слово ORZU.

Призовой пакет включает в себя:

два билета на самолет Ташкент — Доха;

два билета на футбольный матч;

проживание и питание в отеле на двоих.

300 счастливчиков, которые найдут буквы T, L, V, станут обладателями телевизора. 300 тысяч человек, отыскавшие букву М, будут иметь возможность выиграть брендированные футболки от Coca-Cola.

Розыгрыш продлится до 30 ноября.

Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

На правах рекламы.