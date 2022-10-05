Концерт Эмина Агаларова с новой программой Love is Your Tour состоится 3 декабря в 19:00 во Дворце Дружбы народов.
Тур Love is — это прекрасные песни о любви. Вместе с насыщенной музыкальной программой, полной романтических баллад и зажигательных хитов, зрителей ждут живая музыка и дружественная атмосфера.
Стоимость билетов — от 150 000 до 2 000 000 сумов.
Билеты можно приобрести в кассах Дворца Дружбы народов, а также на сайте iticket.uz.
Живой звук.
Телефон: +998 (71) 207−10−71.
Instagram: @zhara_events_uzb
На правах рекламы.