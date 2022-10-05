Концерт Эмина Агаларова с новой программой Love is Your Tour состоится 3 декабря в 19:00 во Дворце Дружбы народов.

Тур Love is — это прекрасные песни о любви. Вместе с насыщенной музыкальной программой, полной романтических баллад и зажигательных хитов, зрителей ждут живая музыка и дружественная атмосфера.





Стоимость билетов — от 150 000 до 2 000 000 сумов.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца Дружбы народов, а также на сайте iticket.uz.

Живой звук.

Телефон: +998 (71) 207−10−71.

Instagram: @zhara_events_uzb

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