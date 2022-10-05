Постановлением правительства от 3 октября утверждено положение «О мерах по внедрению дистанционной формы обучения в организациях высшего образования», согласно которому определен порядок организации подготовки кадров на ступенях бакалавриата и магистратуры в организациях высшего образования посредством дистанционного обучения. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Для организации дистанционного обучения вуз должен иметь:

платформу Learning Management System (LMC) для управления дистанционным обучением;

информационно-коммуникационную инфраструктуру для подключения и использования интернета;

учебный контент, рассчитанный на учебный год;

электронные учебно-методические комплексы дисциплин и электронную базу научной и учебной литературы;

отдельное здание или аудитории, оборудованные компьютерной техникой;

инженерно-технический персонал, обеспечивающий работу технических и программных компонентов;

серверное устройство, принадлежащее образовательной организации, расположенное на территории страны;

официальную веб-страницу, на которой размещена вся информация об образовательной организации.

Направления бакалавриата и магистратуры, по которым дистанционное обучение не может быть введено, будут объявляться ежегодно до 1 апреля.

При дистанционном обучении по одному направлению бакалавриата должно обучаться не более 300 студентов, по одной специальности магистратуры — не более 30 студентов. Однако это требование не распространяется на направления информационно-коммуникационных технологий. При определении количества студентов не учитываются студенты — иностранные граждане.

Студент, зачисленный на дистанционное обучение, обязан лично явиться в вуз перед началом процесса обучения — для регистрации на платформе LMS, и в конце каждого семестра — для сдачи итогового контроля.

Защита итоговой государственной аттестации, выпускной квалификационной и магистерской работы проводится традиционным способом непосредственно в организации высшего образования и не допускается к приёму в синхронном или асинхронном режиме, говорится в положении.

Форма дистанционного обучения осуществляется на платно-договорной основе.