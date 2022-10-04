Xon Saroy уже в течение многих лет деятельности зарекомендовала себя как надежного застройщика и работодателя.

Компания предлагает качественные апартаменты по доступным ценам в Ташкенте. На данный момент 11 уникальных проектов, 4 из которых — Xonsaroy, Ayvon, Mega Tower, Pandora — были сданы, а остальные — Diplomat, Sayram, Salom Qoyliq, Apelsin, Ocean, Orzular и Parlament — в процессе стройки.





Неизменная традиция компании Xon Saroy — это торжественное открытие каждого проекта компании совместно с яркими представителями отечественной эстрады и популярными блогерами.

Pandora — это уникальный дом с широкими террасами квартир площадью до 34 кв. м, окутанными зелеными ветвями деревьев и выполненными в экостиле. Для безопасности жителей комплекс оборудован системой видеонаблюдения, а также имеется детская площадка.





Открытие началось под задорные мелодии ансамбля народных инструментов. Музыканты задали атмосферу всего праздника — теплую, в национальном духе, что является уже традицией для Xon Saroy. Аниматоры и ходулисты в ярких костюмах развлекали детей и взрослых зрителей на протяжении всего вечера.





Торжество посетили не только будущие жильцы, но и их соседи, которые разделили радость новоселья с такими звездами, как Райхон Ганиева, Шохруххон, Джохонгир Позилжонов, Gissa и Doni Fayz, а также блогерами Liil Khuramov, Мафтуной Шокировой, Махзуной Гайратовной, Азодой и другими.





Субботний вечер минувшей недели жители 4-го квартала Юнусабадского района провели в праздничном и веселом настроении.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−200−74−00, (+998) 55−501−74−00.

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