Во Дворце Шандора в Будапеште состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Венгрии Каталин Новак, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества, углубление широкого политического диалога, продолжение взаимной поддержки, продвижение межпарламентских и общественных связей.

Важным приоритетом обозначено наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Констатировалось, что в последние годы объемы товарооборота выросли почти в три раза.





В активизации этого направления особую роль играют узбекско-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и узбекско-венгерский деловой совет, второе заседание которого было проведено 3 октября в Будапеште, отметили президенты.

«Стороны едины во мнении, что включение Узбекистана в систему преференций GSP+ Европейского союза открывает новые возможности для существенного увеличения и диверсификации взаимной торговли», — пишет пресс-служба главы Узбекистана.

На встрече было отмечено, что правительство Венгрии приняло решение увеличить ежегодно выделяемые квоты для студентов и докторантов Узбекистана по линии программы «Хунгарикум» до 170 стипендий.





Кроме того, отмечена целесообразность проведения второго узбекско-венгерского форума ректоров высших учебных заведений.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.

В завершении встречи Шавкат Мирзиёев пригласил Каталин Новак посетить Узбекистан с визитом в любое удобное для нее время.