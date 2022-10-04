Во вторник примерно в 8:30 в отделе синтеза цеха по выпуску аммиака-1 на предприятии Maxam Chirchiq в Чирчике Ташкентской области произошёл пожар, который привёл к взрыву. Об этом сообщила пресс-служба хокимията области. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Хоким области Зойир Мирзаев дал ответственным ведомствам поручение по срочному устранению последствий происшествия.

МЧС Узбекистана сообщило, что на месте работают руководство УЧС области и специальная техника. Предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня, говорится в сообщении хокимията.

Maxam Chirchiq выпускает минеральные удобрения, химическую продукцию и некоторые товары народного потребления.