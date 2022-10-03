В ответ на оформленное Россией присоединение к своему составу четырёх новых территорий Украины США, Великобритания и Канада ввели персонализированные санкции против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации, а также ближайших родственников членов правительства и крупных топ-менеджеров.

Так, США поместили в санкционный список Эльвиру Набиуллину и её первого заместителя, вице-премьера Александра Новака, который курирует в РФ отношения с Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК), членов семей заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

В отношении бизнеса под новые санкции США попали 10 компаний: 7 из России и по одной из Беларуси, Гонконга и Армении.

Великобритания закрыла россиянам доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний, и также ввела персональные санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Канада внесла в санкционный список 43 человека: близких родственников пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу ВЭБ Игоря Шувалова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, а также топ-менеджеров и членов совета директоров «Газпромбанка». Также под канадские санкции попали 35 представителей самопровозглашённых ДНР, ЛНР и российских администраций Запорожской и Херсонской областей.

Австралия ввела санкции против 28 граждан России: им запретили въезд страну, а также ввели против них финансовые ограничения.

В Евросоюзе новые санкции будут обсуждать 6 октября на неформальном саммите в Праге.