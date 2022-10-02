Правоохранительные органы завели дело на бывшего начальника отдела жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства хокимията Юнусабадского района Ташкента и двух его сообщников, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По его данным, они предположительно пообещали гражданину купить автомобиль Malibu из автосалона и потребовали за это 30 тысяч долларов. После получения денег они истратили их на свои нуждны.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

Двое подозреваемых заключены под стражу, ещё один объявлен в розыск.



