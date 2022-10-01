Булочки синнабон с корицей
Классические булочки синнабон с корицей по несложному рецепту, требующему немного времени.
Сдобные булочки с сухофруктами
Невероятно ароматные булочки, со сливочным вкусом теста и и ярким вкусом сухофруктов.
Булочки с шоколадной пастой
Очень нежные, воздушные, домашние булочки на дрожжевом тесте. Их можно делать с джемом, с маком, или как в этом рецепте — с шоколадной пастой.
Булочки с джемом
Ароматные и вкусные булочки, которые можно готовить с любым повидлом или джемом.
Сдобные булочки «Лакомка»
Булочки родом из детства — с большим количеством крема и ореховым ароматом.
Крученые булочки с ягодным джемом
Булочки с джемом по рецепту фуд-блогера Олеси Куприн. В этом рецепте вместо джема можно использовать шоколадную пасту,
Сдобные булочки с яблоками
Сдобная, по-домашнему душевная и уютная выпечка, с ароматной начинкой из яблок.
Творожные булочки
Выпечка из творожного теста всегда намного нежнее обычной сдобы.