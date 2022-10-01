Булочки синнабон с корицей





Классические булочки синнабон с корицей по несложному рецепту, требующему немного времени.

Сдобные булочки с сухофруктами





Невероятно ароматные булочки, со сливочным вкусом теста и и ярким вкусом сухофруктов.

Булочки с шоколадной пастой





Очень нежные, воздушные, домашние булочки на дрожжевом тесте. Их можно делать с джемом, с маком, или как в этом рецепте — с шоколадной пастой.

Булочки с джемом





Ароматные и вкусные булочки, которые можно готовить с любым повидлом или джемом.

Сдобные булочки «Лакомка»





Булочки родом из детства — с большим количеством крема и ореховым ароматом.

Крученые булочки с ягодным джемом





Булочки с джемом по рецепту фуд-блогера Олеси Куприн. В этом рецепте вместо джема можно использовать шоколадную пасту,

Сдобные булочки с яблоками





Сдобная, по-домашнему душевная и уютная выпечка, с ароматной начинкой из яблок.

Творожные булочки





Выпечка из творожного теста всегда намного нежнее обычной сдобы.