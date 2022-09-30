В пятницу по территории Узбекистана ожидается переменная облачность, по большей части территории сохранится погода без осадков, лишь по Каракалпакстану с вторжением слабовыраженного антициклона с районов Кавказа местами пройдет слабый дождь, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Днем температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов.

Завтра, 1 октября, антициклон распространится уже на всю территорию Узбекистана. По Ташкентской области ночью и утром и по областям Ферганской долины ожидается небольшой дождь. По предгорным и горным районам республики также местами дождь, по остальной территории осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем — до +21…+26.

В воскресенье, 2 октября, влияние антициклона продолжится. По Узбекистану ожидается сухая и прохладная погода. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +8…+13 градусов, днем — в пределах +21…+26.

В эти дни по северу, югу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−18 м/с.