В пятницу утром террорист-смертник произвёл взрыв в образовательном центре Taj в Кабуле, сообщило Tolonews со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел временного правительства Афганистана Абдула Нафи Таккура.

Более 19 человек погибли, 27 получили ранения. Среди пострадавших, в основном, студенты — юноши и девушки.

Взрыв был осуждён временным правительством Афганистана и иностранными дипломатическими миссиями.

«Исламский Эмират Афганистан считает сегодняшнее нападение на образовательный центр ужасающим происшествием и решительно осуждает его, — написал в Twitter представитель „Талибана“ Забихулла Муджахид. — Разделяем глубокие переживания и горе семей погибших. Для задержания и наказания виновных будут приняты все необходимые меры».

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) отметила в Twitter, что «осуждает этот акт насилия и выражает глубокие соболезнования всем скорбящим».

Временный поверенный в делах США в Афганистане Карен Декер заявила в Twitter: «США решительно осуждают сегодняшнее нападение на центр высшего образования Taj. Это низко — атаковать здание, полное студентов, сдающих экзамены. Все учащиеся должны иметь возможность получать образование в мире без страха».

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.