29 сентября состоялась церемония подписания пакета соглашений в рамках программы по разделению рисков между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и АКБ «Узпромстройбанк» для дальнейшего развития одного из ведущих ритейлеров страны — сети магазинов бытовой техники и электроники idea. Это один из первых в Узбекистане проектов в рамках программы разделения рисков, получивший поручительство ЕБРР. На церемонии подписания участвовал вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.





Финансирование внесет вклад в будущие планы развития компании. Средства будут направлены на финансирование потребностей в оборотном капитале Idea Concept Group, связанных с дальнейшим расширением розничной сети idea, на данный момент состоящей из 36 магазинов по всему Узбекистану.





О сети магазинов бытовой техники и электроники idea

Сеть магазинов бытовой техники и электроники idea за три года присутствия на рынке Узбекистана успела завоевать доверие и расположение большого количества потребителей благодаря постоянному улучшению качества сервиса и широкому выбору товаров.

Главной особенностью сети idea является возможность приобрести бытовую технику и электронику в рассрочку до 24 месяцев моментально без первоначального взноса и предоплаты. Ассортимент насчитывает несколько тысяч товаров для дома, офиса и сада от различных известных торговых марок.





Квалифицированный персонал всегда поможет подобрать оптимальное решение, найдет баланс между ценой и качеством. В idea постоянно проходят различные акции, в ходе которых можно купить качественную технику по доступной цене.

Узнать больше о сети магазинов idea можно на официальном сайте и страницах в социальных сетях.

Сайт: idea.uz

Instagram: @ideastore.uz

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