В августе Мирабадский районный суд в Ташкенте приговорил М. Р. (1999 года рождения) к трём годам и К. А. (2000) к пяти годам лишения свободы за торговлю людьми. Они отправляли девушек в Турцию для занятия проституцией, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Суд учёл семейные условия и наличие двух несовершеннолетних детей у К. А., и к ней была применена статья 72 (условное осуждение) Уголовного кодекса Узбекистана, установлен испытательный срок на 2 года.

В начале апреля М. Р. и К. А. пытались заинтересовать в «работе» жительницу Ташкента А. А. (1992), предлагая ей получать 2000 долларов в Турции за занятие проституцией. Половину первоначального дохода она должна была отдавать им.

Девушке отправили 50 долларов для оформления загранпаспорта и авиабилет по направлению «Ташкент — Стамбул — Анкара».

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками СГБ и МВД, М. Р. была задержана в Международном аэропорту города Ташкента во время отправки девушки в Турцию. После этого в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана К. А.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.