Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США, глава Бюро Государственного департамента по международным связям с общественностью Элизабет Трюдо 3−6 октября посетит Узбекистан, сообщило ИА «Дунё» при МИДе.

Элизабет Трюдо планирует провести переговоры с официальными лицами, встретиться с представителями негосударственных некоммерческих организаций и выступить перед выпускниками курса английского языка для журналистов в Университете Вебстера в Ташкенте. Она также посетит Джизакскую область, чтобы ознакомиться с работой женского шелтера, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Помимо Узбекистана Элизабет Трюдо посетит Непал, Объединённые Арабские Эмираты и Кыргызстан. В сообщении Госдепартамента отмечается, что приоритетами её обсуждений в этих странах станут борьба с дезинформацией из России и Китая, поддержка США народа Афганистана, социальное равенство, свобода СМИ и вопросы климата.

Накануне поездки посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов обсудил с Элизабет Трюдо актуальные вопросы узбекско-американского сотрудничества, в том числе расширения совместных программ по развитию национального кадрового потенциала.