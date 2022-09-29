В Узбекистане проведут эксперимент по подаче заявлений на регистрацию и расторжение брака через центры государственных услуг. Это предусмотрено постановлением правительства от 28 сентября о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния, сообщила «Газете.uz» руководитель информационной службы Министерства юстиции Севара Уринбаева.

Экспериментальный порядок будет внедрён в районах и городах Сырдарьинской области с 1 ноября текущего года до 1 июля 2023 года. Если новый порядок будет успешным, его распространят на всю страну.

«Основной целью является объединение всех услуг органов юстиции в одном месте, пресечение коррупционных ситуаций в системе ЗАГС и упрощение процедур оказания госуслуг гражданам», — отметила представитель Минюста.

Для проведения эксперимента утверждён временный административный регламент о порядке приёма заявлений о регистрации и расторжении брака через центры госуслуг.

Внедрение услуг по регистрации браков и разводов в центрах госуслуг (а также регистрации рождения в органах ЗАГС через медицинские учреждения) для сокращения избыточных процедур и очередей было предусмотрено мартовским указом президента. При разработке нового порядка также учитывались многочисленные пожелания граждан, сообщили в министерстве.

Согласно постановлению, отныне заключающим брак (не только в экспериментальном регионе) не нужно уведомлять об этом сход граждан махалли, где они проживают.

Запрос в органы внутренних дел и получения заключения по расследованию изменения фамилии, имени и отчества граждан будет осуществляться через Единый электронный архив ЗАГС. Находятся заявители в браке или нет, также будет проверяться электронно.

Документом также утверждены обновлённые Правила регистрации актов гражданского состояния. Из них, в частности, исключено требование проставления штампа о регистрации (расторжении) брака в паспортах или других документах, подтверждающих личность супругов.