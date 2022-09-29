Новый порядок регистрации рождения детей вводится в Ташкенте с 1 января 2023 года, а с 1 июня — во всех регионах Узбекистана. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Согласно постановлению правительства о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния от 28 сентября, регистрация рождения в органах ЗАГС будет осуществляться через медицинские учреждения.

Медучреждение будет выдавать справку о регистрации рождения с изображением QR-кода, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении и отказ в её приёме государственным органам и организациям запрещается.

Напомним, проектом постановления, которое готовил Минюст, планировалось внедрить регистрацию рождений в органах ЗАГС через медучреждения с 1 сентября в Ташкенте и с 1 января 2023 года — по всей стране.

Нововведение должно способствовать своевременной регистрации рождений и устранению излишней бюрократии, а также устранению коррупции, отмечали в Минюсте.

