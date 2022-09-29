Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром по делам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в организации паломнических программ и посещения святынь мусульманского мира, в том числе создания более благоприятных и комфортных условий для пребывания граждан Узбекистана в Саудовской Аравии.

В ходе беседы достигнута договорённость об увеличении квоты для граждан Узбекистана на совершение хаджа в два раза — до 24 тысяч в год, а также умры — до 100 тысяч паломников.

Были также рассмотрены реализация проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, внедрение передового опыта в сфере цифровизации, увеличение потока саудовских туристов в Узбекистан с учётом действующего безвизового режима, налаживание партнерских связей между ведущими научно-исследовательскими центрами двух стран.