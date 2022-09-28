В Институте ботаники Академии наук Узбекистана прошёл круглый стол, посвященной памяти члена-корреспондента АН Пулата Закирова в связи с его 90-летием, отмечаемом в этом году. Он ушёл из жизни в декабре 1993 года.

Пулат Закиров — известный учёный в области геоботаники, флористики, ботанического ресурсоведения, экологии, пастбищеведения, охраны окружающей среды. С 1985 по 1993 год руководил Ташкентским Ботаническим садом.

Автор более 100 научных работ, в том числе 5 монографий. Среди его книг — «Очерки по географии растительного покрова Узбекской ССР», «Растительный покров Нуратинских гор», «Ботаническая география низкогорий Кызылкума и хребта Нуратау», четырёхтомник «Растительный покров Узбекистана» — за 1971, 1973, 1976, 1984 годы.





В соавторстве с его отцом Кадыром Закировым была издана книга «Опыт типологии растительности земного шара на примере Средней Азии», в которой описана разработанная ими классификация растительного покрова региона. Под его руководством были выполнены 2 докторские и 9 кандидатских диссертаций.

В течение многих лет Пулат Закиров был членом бюро Совета ботанических садов стран СНГ и председателем Совета ботанических садов Среднеазиатского региона, председателем научного совета по проблемам «Растительный и животный мир, изучение, охрана и рациональное использование» АН Узбекистана, членом бюро Узбекского национального комитета Международной биологической программы ЮНЕСКО, руководителем проекта «Комплексное изучение и освоение горных территорий Средней Азии и Казахстана», заместителем главного редактора «Узбекского биологического журнала» и членом редакционного совета международного журнала «Растительные ресурсы» (Санкт-Петербург), членом президиума Ташкентского отделения Республиканского общества охраны природы.





На круглом столе директор Института ботаники доктор биологических наук, профессор Хабибулло Шомуродов, директор Ботанического сада Содикжон Абдиназаров и другие рассказали о жизненном пути учёного и его вкладе в науку.